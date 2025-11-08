УкраїнськаУКР
В УЗ отреагировали на панику в сети из-за повреждения депо на Полтавщине: что произошло на самом деле

"Укрзалізниця"  опровергла фейки о том, что на Полтавщине якобы сократят движение поездов. Несмотря на атаки РФ, железнодорожники не меняют расписание.

Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці". Так, Telegram-каналы распространяют апокалиптические фото с Полтавщины, сеют панику и запугивают украинцев "сокращениями поездов и ограничениями движения" в регионе.

"Такие удары по депо, подстанциям и инфраструктуре железной дороги уже стали ежедневным явлением, мы восстанавливаемся и находим решения для сохранения движения после каждой такой атаки. Подчеркиваем: любая информация об изменениях расписания – например, по требованию ОВА – только на официальных каналах УЗ", – отмечают в компании.

Выведено достаточно резервных тепловозов на обесточенных участках – прежде всего это касается Полтавщины. Обесточенные участки постепенно запитываются, от Гребенки до Полтавы уже восстановлено электротягу, движение всех поездов сохраняется, а инфраструктура ремонтируется - железнодорожники делают для этого все.

В частности даже Интерсити+ №712 Киев-Гусаровка (Краматорское направление) сейчас следует под резервным тепловозом, а дальнейшее сообщение уже организовано подменным подвижным составом. Гарантируем, что довезем всех, как всегда.

Какие поезда могут задерживаться:

  • №63/64 Львов-Харьков-Пас. (+10:00)
  • №111/112 Львов-Изюм (+10:00)
  • №17/18 Ужгород-Харьков-Пасс. (+7:24)
  • №21/22 Львов-Харьков-Пас. (+6:17)
  • №103/104 Львов-Гусаровка (+6:17)
  • №749/750 Киев-Пас.-Вена Главный (+6:08)
  • №1/2 Ворохта-Харьков-Пас. (+5:28)
  • №73/74 Пшемысль Главный-Харьков-Пас. (+3:44)
  • №93/94 Хелм-Харьков-Пас. (+3:44)
  • №103/104 Гусаровка-Львов (+3:35)
  • №227/228 Гусаровка-Ивано-Франковск (+2:34)
  • №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пас. (+1:57)
  • №101/102 Гусаровка-Херсон (+1:24)
  • №705/706 Пшемысль Главный-Киев-Пас. (+1:20)
  • №91/92 Одесса-Главная-Барвенково (+1:01)
  • №111/112 Изюм-Львов (+0:50)
  • №141/142 Чернигов-Ивано-Франковск (+0:23)
  • №99/100 Бухарест-Норд-Киев-Пас. (+0:20)
  • №9/10 Киев-Пас.-Будапешт-Келети (+0:19)
  • №749/750 Вена Главная-Киев-Пас. (+0:14)
  • №749/750 Ужгород-Киев-Пас. (+0:14)
  • №715/716 Киев-Пас.-Пшемысль Главный (+0:11)
  • №31/32 Пшемысль Главный-Запорожье-1 (+0:09)
  • №127/128 Львов-Запорожье-1 (+0:05)
  • №751/752 Киев-Пас.-Ивано-Франковск (+0:05)
  • №773/774 Киев-Пас.-Конотоп-Пас. (+0:05)

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

