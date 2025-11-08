В УЗ отреагировали на панику в сети из-за повреждения депо на Полтавщине: что произошло на самом деле
"Укрзалізниця" опровергла фейки о том, что на Полтавщине якобы сократят движение поездов. Несмотря на атаки РФ, железнодорожники не меняют расписание.
Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці". Так, Telegram-каналы распространяют апокалиптические фото с Полтавщины, сеют панику и запугивают украинцев "сокращениями поездов и ограничениями движения" в регионе.
"Такие удары по депо, подстанциям и инфраструктуре железной дороги уже стали ежедневным явлением, мы восстанавливаемся и находим решения для сохранения движения после каждой такой атаки. Подчеркиваем: любая информация об изменениях расписания – например, по требованию ОВА – только на официальных каналах УЗ", – отмечают в компании.
Выведено достаточно резервных тепловозов на обесточенных участках – прежде всего это касается Полтавщины. Обесточенные участки постепенно запитываются, от Гребенки до Полтавы уже восстановлено электротягу, движение всех поездов сохраняется, а инфраструктура ремонтируется - железнодорожники делают для этого все.
В частности даже Интерсити+ №712 Киев-Гусаровка (Краматорское направление) сейчас следует под резервным тепловозом, а дальнейшее сообщение уже организовано подменным подвижным составом. Гарантируем, что довезем всех, как всегда.
Какие поезда могут задерживаться:
- №63/64 Львов-Харьков-Пас. (+10:00)
- №111/112 Львов-Изюм (+10:00)
- №17/18 Ужгород-Харьков-Пасс. (+7:24)
- №21/22 Львов-Харьков-Пас. (+6:17)
- №103/104 Львов-Гусаровка (+6:17)
- №749/750 Киев-Пас.-Вена Главный (+6:08)
- №1/2 Ворохта-Харьков-Пас. (+5:28)
- №73/74 Пшемысль Главный-Харьков-Пас. (+3:44)
- №93/94 Хелм-Харьков-Пас. (+3:44)
- №103/104 Гусаровка-Львов (+3:35)
- №227/228 Гусаровка-Ивано-Франковск (+2:34)
- №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пас. (+1:57)
- №101/102 Гусаровка-Херсон (+1:24)
- №705/706 Пшемысль Главный-Киев-Пас. (+1:20)
- №91/92 Одесса-Главная-Барвенково (+1:01)
- №111/112 Изюм-Львов (+0:50)
- №141/142 Чернигов-Ивано-Франковск (+0:23)
- №99/100 Бухарест-Норд-Киев-Пас. (+0:20)
- №9/10 Киев-Пас.-Будапешт-Келети (+0:19)
- №749/750 Вена Главная-Киев-Пас. (+0:14)
- №749/750 Ужгород-Киев-Пас. (+0:14)
- №715/716 Киев-Пас.-Пшемысль Главный (+0:11)
- №31/32 Пшемысль Главный-Запорожье-1 (+0:09)
- №127/128 Львов-Запорожье-1 (+0:05)
- №751/752 Киев-Пас.-Ивано-Франковск (+0:05)
- №773/774 Киев-Пас.-Конотоп-Пас. (+0:05)
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
