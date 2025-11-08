В УЗ отреагировали на панику в сети из-за повреждения депо на Полтавщине: что произошло на самом деле

"Укрзалізниця" опровергла фейки о том, что на Полтавщине якобы сократят движение поездов. Несмотря на атаки РФ, железнодорожники не меняют расписание.

Об этом говорится в сообщении "Укрзалізниці". Так, Telegram-каналы распространяют апокалиптические фото с Полтавщины, сеют панику и запугивают украинцев "сокращениями поездов и ограничениями движения" в регионе.

"Такие удары по депо, подстанциям и инфраструктуре железной дороги уже стали ежедневным явлением, мы восстанавливаемся и находим решения для сохранения движения после каждой такой атаки. Подчеркиваем: любая информация об изменениях расписания – например, по требованию ОВА – только на официальных каналах УЗ", – отмечают в компании.

Выведено достаточно резервных тепловозов на обесточенных участках – прежде всего это касается Полтавщины. Обесточенные участки постепенно запитываются, от Гребенки до Полтавы уже восстановлено электротягу, движение всех поездов сохраняется, а инфраструктура ремонтируется - железнодорожники делают для этого все.

В частности даже Интерсити+ №712 Киев-Гусаровка (Краматорское направление) сейчас следует под резервным тепловозом, а дальнейшее сообщение уже организовано подменным подвижным составом. Гарантируем, что довезем всех, как всегда.

Какие поезда могут задерживаться:

№63/64 Львов-Харьков-Пас. (+10:00)

№111/112 Львов-Изюм (+10:00)

№17/18 Ужгород-Харьков-Пасс. (+7:24)

№21/22 Львов-Харьков-Пас. (+6:17)

№103/104 Львов-Гусаровка (+6:17)

№749/750 Киев-Пас.-Вена Главный (+6:08)

№1/2 Ворохта-Харьков-Пас. (+5:28)

№73/74 Пшемысль Главный-Харьков-Пас. (+3:44)

№93/94 Хелм-Харьков-Пас. (+3:44)

№103/104 Гусаровка-Львов (+3:35)

№227/228 Гусаровка-Ивано-Франковск (+2:34)

№9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пас. (+1:57)

№101/102 Гусаровка-Херсон (+1:24)

№705/706 Пшемысль Главный-Киев-Пас. (+1:20)

№91/92 Одесса-Главная-Барвенково (+1:01)

№111/112 Изюм-Львов (+0:50)

№141/142 Чернигов-Ивано-Франковск (+0:23)

№99/100 Бухарест-Норд-Киев-Пас. (+0:20)

№9/10 Киев-Пас.-Будапешт-Келети (+0:19)

№749/750 Вена Главная-Киев-Пас. (+0:14)

№749/750 Ужгород-Киев-Пас. (+0:14)

№715/716 Киев-Пас.-Пшемысль Главный (+0:11)

№31/32 Пшемысль Главный-Запорожье-1 (+0:09)

№127/128 Львов-Запорожье-1 (+0:05)

№751/752 Киев-Пас.-Ивано-Франковск (+0:05)

№773/774 Киев-Пас.-Конотоп-Пас. (+0:05)

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

