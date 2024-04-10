IKEA задумалась о возвращении в Украину через два года после закрытия: подробности

Шведский розничный магазин IKEA стремится как можно быстрее возобновить свою деятельность в Украине, однако не называет конкретных терминов. Как отметили в центральном офисе IKEA, главный приоритет для возобновления работы магазинов – это безопасность работников и клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба компании в комментарии DELO.UA. "IKEA остается высоко заинтересованной в украинском рынке. Пока мы делаем все возможное, чтобы оценить влияние текущей ситуации на нашу возможную деятельность. Как только все необходимые аспекты будут отлажены, IKEA снова сможет предлагать свой ассортимент для как можно большего количества людей в Украине", – рассказали в компании в ответ на запрос.

IKEA продолжает обеспечивать стабильный доход и сохраняет рабочие места для всех работников в Украине. Они также получают дополнительную поддержку через программу помощи с доступом к экспертам и консультации по поддержке психического, физического и финансового положения.

Кроме того, компания создала специальный фонд для покрытия непредвиденных расходов, с которыми сталкиваются работники в Украине. У Inter IKEA Group есть шесть поставщиков в Украине. Сейчас ведутся обсуждения того, как компания может поддержать их, включая финансовую поддержку. "Производство приостановлено, но мы надеемся, что сможем возобновить поставки, как только позволят обстоятельства", – заявили в компании.

IKEA долго не заходила на украинский рынок из-за проблем с выделением земельного участка, но 1 февраля 2021 все же открыла свой первый магазин в Киеве. Компания пользовалась безумным спросом покупателей и планировала расширение, но уже в 2022 году из-за полномасштабного вторжения была вынуждена уйти с украинского рынка.

В IKEA также отметили, что обеспечили поддержку клиентов, преимущественно по возвращению средств за отложенные заказы. В то же время IKEA окончательно вышла из российского рынка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, одна из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды – испанская Inditex – вернулась в Украину. 3 апреля открылись магазины ряда брендов – в частности, Zara, Bershka, Zara Home, Oysho, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti.

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