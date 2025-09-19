В Украине завершили расследование о "яйцах по 17 гривен": что будет дальше

Антикоррупционные органы Украины завершили досудебное расследование по коррупционному делу о "яйцах Минобороны" – хищения государственных средств на закупки продовольствия для Вооруженных сил Украины. В связи с этим стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления.

Видео дня

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины(НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре(САП). Как отмечается, в расследовании фигурируют:

бывший руководитель департамента Министерства обороны Украины (по данным СМИ, речь идет о Богдане Хмельницком );

); владелица связанных компаний-поставщиков (журналисты называют Татьяну Глиняную );

); два руководителя компаний-поставщиков;

физическое лицо.

Сейчас их действия квалифицированы как присвоение имущества в особо крупных размерах по предварительному сговору группы лиц и путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, а также отмывание средств (по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Как действовала схема

В 2022–2023 годах Министерство обороны обеспечивало военных продуктами питания путем закупки у субъектов хозяйствования услуги по организации питания. Преступная схема заключалась в завышении цен на наиболее востребованные продукты и занижении на менее востребованные, в результате чего:

около 1,2 млрд грн (50% стоимости общей поставки по договору) пришлось на 40 видов продуктов из 409 , а цены на них были завышены;

, а цены на них были завышены; 27 видов продуктов с заниженными ценами было поставлено для ВСУ на сумму всего 3,6 млн грн (0,14% стоимости таких продуктов).

Среди продуктов, на которые была завышена цена, обнаружили и куриные яйца. Тогда как в киевских магазинах они стоили около 7 грн за штуку, Минобороны закупало их по 17 грн.

Кроме того, происходили манипуляции в каталоге с сезонностью: поставщики указывали аномально низкие цены на сезонные продукты. В частности речь идет о таких продуктах:

черешня – по 8 грн/кг;

клубника – 10 грн/кг;

черная смородина – 10 грн/кг и тому подобное.

Несмотря на видимость выгодных закупок, договоры на закупку были заключены после завершения отпущенного. Поэтому согласно утвержденным нормативам эти сезонные продукты вообще не могли заказываться воинскими частями.

Причем при подписании договоров фигурирующий чиновник Минобороны "закрывал глаза" на ценовые манипуляции. В результате в августе-декабре 2022 года две компании-поставщики незаконно получили более 733 млн грн из бюджета.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине дали разрешение на спецрасследование в отношении Татьяны Глиняной, которая уже давно сбежала за границу. Ранее ее заочно поместили под стражу, но это решение позволит заочно осудить ее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!