5G в Украине запустят нескоро: сколько еще придется ждать

В Украине уже тестируют технологию скоростной передачи данных 5G, но полноценного запуска не будет как минимум до завершения военного положения. Введение нового мобильного стандарта пришлось отсрочить из-за российской агрессии и значительных расходов на другие проекты.

Об этом, как сообщает Forbes, заявил заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько. Он прогнозирует, что главным образом разница в 4G и 5G будет заметна для бизнеса, а рядовые пользователи ее могут даже не заметить.

Что мешает запустить 5G

Прибитько отмечает, что запуск 5G в Украине был запланирован еще на 2022 год, но из-за полномасштабного вторжения РФ эта дата сильно сместилась. Сейчас внедрение технологии имеет две цели:

оценка возможностей 5G в условиях украинских реалий;

сигнал, что Украина, несмотря на войну, продолжает внедрять технологии и развивать цифровую инфраструктуру.

Станислав Прибитько пояснил, что сейчас Украина сталкивается с рядом других инфраструктурных потребностей. Среди них восстановление поврежденных сетей, расширение покрытия на дороги, железнодорожные пути и отдаленные населенные пункты.

"Сейчас стоит говорить о качестве, а не о количестве локаций с 5G. По оптимальному сценарию до 2030 года можно успеть покрыть достаточно много территории страны этой технологией", – пояснил заместитель министра.

Актуально ли это?

"Аргументы, что "определенная технология не ко времени", мы слышали и перед запуском 4G. Но, как я уже отметил, более 9,4 млн (почти 22% среди всех) телефонов в Украине уже поддерживают 5G", – отмечает Прибитько.

По его словам, 5G предоставляет значительно больше технических возможностей для развития и поддержки экономики Украины, создавая почву для построения комфортных, безопасных и умных городов, автоматизации бизнес-процессов, ускорения интернета и появление новых сервисов.

Первыми городами, где проведут испытания сети, станут Львов, Харьков и Бородянка. Заместитель министра объяснил такой выбор:

Харьков – была идея президента Владимира Зеленского, чтобы продемонстрировать, что, несмотря на постоянные обстрелы, город развивается;

Бородянка стала символом восстановления Украины после значительных разрушений российскими войсками, а технологии привлекли для "Умного города" и строительства;

к пилотному проекту 5G во Львове будут привлечены все три оператора.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине собираются полностью отключить мобильный стандарт связи 3G до 31 декабря 2030 года. Освободившиеся частоты планируют переориентировать под современные стандарты, в частности 5G. Для его полноценного запуска также выделят дополнительный диапазон.

