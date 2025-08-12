В Украине запустили новый поезд по популярному летнему маршруту: сколько стоят билеты

Хотя лето стремительно уходит, украинцам станет немного проще попасть к морю летом. Для этого "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд, которым можно будет добраться из Киева в Одессу с 20 по 31 августа. Это должно помочь с решением ситуации по дефициту билетов по "летним" направлениям.

Видео дня

Как сообщили в самой компании, в составе поезда №265/266 – купейные вагоны с местами для сидения (то есть пассажиры не получат постельное белье). Он будет отправляться в обе стороны ежедневно в течение 20-31 августа, кроме 25 и 26 числа.

Маршрут поезда

Поезд №265 будет отправляться из Киева в 8:40 и прибывать в Одессу в 18:08. То есть время в пути составит менее почти 9,5 часов. Расписание маршрута такой

08:40 – Киев-Пассажирский (отправление).

10:39 – Казатин.

11:25 – Винница.

12:04 – Жмеринка.

14:24 – Подольск.

16:55 – Одесса-Главная (прибытие).

Зато поезд №266 будет стартовать из Одессы в 11:27, а в столицу он будет прибывать в 18:08 (время в пути – 6 часов 40 минут). Маршрут поезда такой:

11:28 – Одесса-Главная (отправление).

13:44 – Подольск.

16:44 – Жмеринка.

17:26 – Винница.

18:13 – Казатин 1.

20:20 – Киев-Пассажирский (прибытие).

Где купить билеты

Купить билеты можно в приложении "Укрзалізниці", на сайте booking.uz.gov.ua или в кассах вокзалов. Стоимость билета составляет 714,93 грн.

На железной дороге разоблачена схема с "перекупами"

Ранее в Украине разоблачили преступную организацию служащих "Укрзалізниці", которые за полгода незаконно присвоили более 70 млн грн и создали искусственный дефицит билетов на международных направлениях. В создании схемы подозревают главу профсоюзов УЗ, всего подозреваемых десять.

Участники сделки занимались продажей мест в служебных купе за 300-500 евро и перепродажей реальных билетов на свободные места по цене в 2-3 раза выше настоящей. В частности, было установлено, что рядовые работники железной дороги фактически стали заложниками хорошо организованной криминальной схемы. Они вынуждены были платить "дань" группе коллег, в частности руководителю, который отвечал за работу проводников на производственном подразделении, и главе профсоюзной организации этого подразделения.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине фиксируется существенный дефицит железнодорожных билетов. По данным "Укрзалізниці", по самым популярным направлениям, среди которых и Киев – Одесса, на 1 место претендуют сразу 5-8 пассажиров, из-за чего билеты раскупают сразу после открытия продаж.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!