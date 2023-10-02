В Украине взлетели цены на бензин и дизтопливо: как изменилась стоимость за месяц

В Украине за месяц, с 31 августа по 29 сентября, средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 2,33 грн/л и составила 55,12 грн/л. В свою очередь бензин А-95+ подорожал на 2,47 грн/л – до 58,07 грн/л.

При этом дизельное топливо (ДТ) выросло в цене на 2,49 грн/л до 55,09 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на ОККО и WOG бензины марки А-95 и А-95-премиум подорожали на 3 грн/л, до 57,99 грн/л и 59,99 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этих сетях прибавило тоже 3 грн/л, до 57,99 грн/л.

На станциях государственной сети "Укрнафта" все виды горючего подорожали на 2,8-3 грн/л: бензин А-95 – до 53,90 грн/л, бензин А-95+ – до 55,90 грн/л, ГТ – до 53,90 грн/л.

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Бензины А-95 и А-95+ в сети UPG за месяц подорожали на 1,7 грн/л, до 55,60 и 57,60 грн/л, дизтопливо прибавило 2,7 грн/л (54,60 грн/л ).

Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на топливо на 1 грн/л. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 54 грн/л, А-95+ – до 54,50 грн/л, дизельное топливо – до 54 грн/л.

Сети Shell, "БРСМ-Нефть", "Авантаж 7", "Автотранс", Prime, "Укр-Петроль", Mango, "Рур Групп" и другие повысили цены на топливо в пределах 1-4,5 грн/л.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые нефтеперерабатывающие заводы не успевают производить достаточное количество дизельного горючего. Это провоцирует новый виток инфляции, лишая горючего страны для промышленности и транспорта. Стоимость дизеля растет по всему миру.

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