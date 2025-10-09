В Украине выставили на продажу "Шахед" за 200 тыс. грн: что не так с беспилотником

В Украине выставили на продажу российский беспилотник типа "Шахед". Но оказалось, что это лишь модель, которую сделали местные дети на кружке по авиамоделированию.

Аппарат решил продать в Instagram хмельничанин Александр Зорян (alexandrzoryan). "Сейчас будет максимально странный вопрос, но "Шахеда" никто не хочет купить? Не битый, не крашеный. Мотор есть, взрывчатки и электроники нет", – пишет Александр.

Он оценил стоимость такого беспилотника в 200 тыс. грн, но согласился обменять его на 4 комплекса РЭБ, которые он собирался передать тем, кто его приземлил или украл (автор признался, что не владеет точной информацией о происхождении аппарата). Но перекупщиков или сотрудников СБУ попросил не беспокоить.

Пользователи обратили внимание на то, что указанный БПЛА не является "Шахедом". Размер этой модели составляет около 3,5 метров, а, как видно на фото, высота беспилотника на фото примерно вдвое меньше. Комментаторы разошлись во мнениях, какая же модель на самом деле.

"Куб-БЛА";

"Гербера";

ЦБТС.611000 ("Дельта").

фальш-цель, не несущая боекомплекта.

Мистика раскрыта

Среди комментаторов отличился пользователь Валентин В. (kit_bigimit_), который раскрыл истинное происхождение беспилотника. Оказалось, что "псевдошахед" изготовили члены авиамодельного кружка Хмельницкого областного центра научно-технического творчества молодежи.

"Данная модель "Шахеда" была сконструирована и собрана юными моделистами нашего центра, который находится по адресу ул. Проскуровская, 83. Для высыхания специальной краски, которой была покрыта эта модель, наши ученики были вынуждены вынести его на улицу. Но, к сожалению, кто-то украл эту модель, о чем оперативно были проинформированы правоохранительные органы и открыто досудебное расследование", – пишет Валентин, что, судя по профилю, сейчас является военнослужащим ВСУ.

Он передал, что в центре ждут, чтобы им вернули дрон. На это автор объявления ответил, что "уже несет" его.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина ввела санкции против китайских компаний. В частности, ограничения касаются компаний, чьи компоненты нашли в сбитых 4 июля БПЛА Shahed.

