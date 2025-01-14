В Украине выставили на продажу активы 9 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 14,25 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 17 января) запланирована продажа активов таких банков:

МР Банк;

Проминвестбанк;

Мегабанк;

Банк "Форвард";

АКБ "Конкорд";

Айбкос Банк;

Укрстройинвестбанк;

Банк Сич;

КСГ Банк.

"На этой неделе (6-10 января) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 14,25 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 14 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 195,05 млн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 47,7 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Клиентам "Коминвестбанка" начали возвращать вклады

Тем временем, клиентам "Коминвестбанка" начали возвращать вклады – в связи с запущенной процедурой ликвидации банка. Выплаты производятся через банки-агенты ФГВФЛ, подключенных к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из таких банков или дистанционно.

Как расскзазали в ФГВФО, вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ по состоянию на конец дня 5 декабря 2024 года. К примеру 1 доллар тогда стоил 41,6628 грн.

При этом подчеркивается: вклады возвращают по договорам, срок действия которых истек до 5 декабря 2024 года включительно. А также по договорам банковского счета (текущие счета).

"Денежные средства вкладчикам АО "Коминвестбанк" по этим договорам возмещаются в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 5 декабря 2024 года", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк в 2025 году проведет стресс-тестирование 21 банка в Украине. Цель – оценка устойчивости банков и банковской системы.

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