В Украине запустили ликвидацию банка: что будет с деньгами вкладчиков

В Украине началась процедура ликвидации обанкротившегося АО "Коммерческий инвестиционный банк" ("Коминвестбанк") - она продлится три года, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) делегировал полномочия ликвидатора банка, а активы передали Асвио Банку.

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Об этом сообщили в пресс-службе ФГВФЛ. Ликвидация "Коминвестбанка" продлится с 6 февраля 2025 года по 5 февраля 2028 года включительно.

Ликвидация начата на основании решения Национального банка Украины от 4 февраля 2025 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Коминвестбанка". Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц с делегированием всех полномочий ликвидатора назначен ведущий профессионал по управлению активами и ликвидации отдела организации процедур ликвидации банков.

Информация о формате и сроках принятия требований кредиторов будет опубликована дополнительно на вебсайте Фонда и на странице ФГВФЛ в социальной сети Facebook. Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться из средств от ликвидации и реализации имущества банка.

В ФГВФЛ напомнили, что 31 января часть активов и обязательств "Коминвестбанка" передали в принимающий банк – Асвио Банк. В соответствии с условиями договора ему передали ⁠все права и обязанности должника по вкладам физических лиц, в том числе ФЛП и часть обязательств перед другими кредиторами выданных юридическим лицам, часть недвижимости, основных средств и других активов.

Что будет с деньгами вкладчиков банка

Ранее НБУ признал "Коминвестбанк" неплатежеспособным. Причиной стало неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства – в частности, нормативно-правовых актов Национального банка Украины.

Впрочем, отметили в НБУ, вкладчикам этого учреждения ничего не угрожает. Каждый из них получит возмещение в полном размере вклада, включая проценты. Впрочем, возможны исключения. Они предусмотрены ч. 4 ст. 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Признание "Коминвестбанка" неплатежеспособным не грозит и банковской системе в целом. Дело в том, что по данным НБУ, по состоянию на 1 ноября 2024 года доля учреждения на рынке составила 0,04% всех активов платежеспособных банков.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже готова к продаже частному инвестору государственного Сенс Банка. Также в Кабинете министров намерены рассмотреть приватизацию доли "Укрнафты".

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