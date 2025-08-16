Дія не будет работать несколько дней: что произошло
Приложение Дія перестанет предоставлять услуги в период до 8 утра 18 августа. Услуги перестанут предоставлять с 16 августа, 20.00.
Об этом сообщает пресс-служба Дії. Причина – Минюст будет обновлять реестры. При этом работа Дії зависит от этих реестров и вместе с обновлением работу приложения должны приостановить.
"С 16 августа 20:00 до 18 августа 8:00 услуги в приложении и на портале Дія будут временно недоступны. Впоследствии вернем все услуги, а вместе с ними — больше стабильности и комфорта в пользовании Дией", – отмечают в компании.
Почему некоторые услуги "исчезают" на время технических работ?
Дія не сохраняет данные — она только отображает информацию из государственных электронных реестров. Если реестры на обновлены, определенные услуги в приложении или на портале становятся временно на паузу.
Какие услуги перестанут работать?
- Регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП
- ДІя.QR
- єВідновлення
- Бронирование работников
- Повторные свидетельства и выписки из ГРАГС
- Перерегистрация авто
- Актовые записи о смене имени
- Актовые записи о рождении
- Актовые записи о браке
- Актовые записи о разводе
- Свидетельства о рождении
- Выписка о месте проживания ребенка
- Заявление о субсидии
- еМалятко
- Декларирование места жительства ребенка
- Декларирование места жительства
- Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
- Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество
- Выписка из ЕГР
- Регистрация ООО на основании модельного устава
- Изменение места жительства
- Заявления в международный Реестр убытков
- Гранты єРабота
- Строительные услуги
- еПідприємець
- єОселя
- єДекларація
- Брак онлайн (кроме услуги помолвки)
Напомним, ранее в Дії возобновили работу сервисов замены техпаспорта и перерегистрации авто, которые были недоступны почти 10 дней. Оформление снова происходит автоматически, а документы доставляет Укрпочта в отделение или курьером на дом.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев продолжают атаковать мошенники под видом представителей Организации Объединенных Наций. Они предлагают "выплаты от ООН", а чтобы схема казалась более правдоподобной, указывают один из украинских банков для получения денег.
