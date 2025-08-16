Дія не будет работать несколько дней: что произошло

Приложение Дія перестанет предоставлять услуги в период до 8 утра 18 августа. Услуги перестанут предоставлять с 16 августа, 20.00.

Об этом сообщает пресс-служба Дії. Причина – Минюст будет обновлять реестры. При этом работа Дії зависит от этих реестров и вместе с обновлением работу приложения должны приостановить.

"С 16 августа 20:00 до 18 августа 8:00 услуги в приложении и на портале Дія будут временно недоступны. Впоследствии вернем все услуги, а вместе с ними — больше стабильности и комфорта в пользовании Дией", – отмечают в компании.

Почему некоторые услуги "исчезают" на время технических работ?

Дія не сохраняет данные — она только отображает информацию из государственных электронных реестров. Если реестры на обновлены, определенные услуги в приложении или на портале становятся временно на паузу.

Какие услуги перестанут работать?

Регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП

ДІя.QR

єВідновлення

Бронирование работников

Повторные свидетельства и выписки из ГРАГС

Перерегистрация авто

Актовые записи о смене имени

Актовые записи о рождении

Актовые записи о браке

Актовые записи о разводе

Свидетельства о рождении

Выписка о месте проживания ребенка

Заявление о субсидии

еМалятко

Декларирование места жительства ребенка

Декларирование места жительства

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество

Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество

Выписка из ЕГР

Регистрация ООО на основании модельного устава

Изменение места жительства

Заявления в международный Реестр убытков

Гранты єРабота

Строительные услуги

еПідприємець

єОселя

єДекларація

Брак онлайн (кроме услуги помолвки)

Напомним, ранее в Дії возобновили работу сервисов замены техпаспорта и перерегистрации авто, которые были недоступны почти 10 дней. Оформление снова происходит автоматически, а документы доставляет Укрпочта в отделение или курьером на дом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев продолжают атаковать мошенники под видом представителей Организации Объединенных Наций. Они предлагают "выплаты от ООН", а чтобы схема казалась более правдоподобной, указывают один из украинских банков для получения денег.

