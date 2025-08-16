УкраїнськаУКР
Дія не будет работать несколько дней: что произошло

Иллюстрация - украинец открывает портал Дія на ноутбуке

Приложение Дія перестанет предоставлять услуги в период до 8 утра 18 августа. Услуги перестанут предоставлять с 16 августа, 20.00.

Об этом сообщает пресс-служба Дії. Причина – Минюст будет обновлять реестры. При этом работа Дії зависит от этих реестров и вместе с обновлением работу приложения должны приостановить.

"С 16 августа 20:00 до 18 августа 8:00 услуги в приложении и на портале Дія будут временно недоступны. Впоследствии вернем все услуги, а вместе с ними — больше стабильности и комфорта в пользовании Дией", – отмечают в компании.

Почему некоторые услуги "исчезают" на время технических работ?

Дія не сохраняет данные — она только отображает информацию из государственных электронных реестров. Если реестры на обновлены, определенные услуги в приложении или на портале становятся временно на паузу.

Какие услуги перестанут работать?

  • Регистрация, внесение изменений и прекращение ФЛП
  • ДІя.QR
  • єВідновлення
  • Бронирование работников
  • Повторные свидетельства и выписки из ГРАГС
  • Перерегистрация авто
  • Актовые записи о смене имени
  • Актовые записи о рождении
  • Актовые записи о браке
  • Актовые записи о разводе
  • Свидетельства о рождении
  • Выписка о месте проживания ребенка
  • Заявление о субсидии
  • еМалятко
  • Декларирование места жительства ребенка
  • Декларирование места жительства
  • Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
  • Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество
  • Выписка из ЕГР
  • Регистрация ООО на основании модельного устава
  • Изменение места жительства
  • Заявления в международный Реестр убытков
  • Гранты єРабота
  • Строительные услуги
  • еПідприємець
  • єОселя
  • єДекларація
  • Брак онлайн (кроме услуги помолвки)

Напомним, ранее в Дії возобновили работу сервисов замены техпаспорта и перерегистрации авто, которые были недоступны почти 10 дней. Оформление снова происходит автоматически, а документы доставляет Укрпочта в отделение или курьером на дом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев продолжают атаковать мошенники под видом представителей Организации Объединенных Наций. Они предлагают "выплаты от ООН", а чтобы схема казалась более правдоподобной, указывают один из украинских банков для получения денег.

