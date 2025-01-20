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В Украине возобновили работу реестра недвижимости и еще шести важных систем: можно ли переоформить квартиру

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
1 минута
1,0 т.
В Украине снова работают реестр прав на недвижимое имущество и другие

В Украине возобновлена работа Единых и Государственных реестров после масштабной российской кибератаки на Министерство юстиции. Об этом сообщили в Национальных информационных системах. В частности, теперь снова работают:

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  • Государственный реестр прав на недвижимое имущество;
  • Государственный реестр обременений движимого имущества;
  • Автоматизированная система исполнительного производства;
  • Электронный реестр апостилей;
  • Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу;
  • Автоматизированная система "Банкротство и неплатежеспособность";
  • Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очищении власти".

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