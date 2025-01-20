В Украине возобновили работу реестра недвижимости и еще шести важных систем: можно ли переоформить квартиру

В Украине возобновлена работа Единых и Государственных реестров после масштабной российской кибератаки на Министерство юстиции. Об этом сообщили в Национальных информационных системах. В частности, теперь снова работают:

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Государственный реестр прав на недвижимое имущество;

Государственный реестр обременений движимого имущества;

Автоматизированная система исполнительного производства;

Электронный реестр апостилей;

Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу;

Автоматизированная система "Банкротство и неплатежеспособность";

Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очищении власти".

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