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В Украине возобновили работу реестра недвижимости и еще шести важных систем: можно ли переоформить квартиру
В Украине возобновлена работа Единых и Государственных реестров после масштабной российской кибератаки на Министерство юстиции. Об этом сообщили в Национальных информационных системах. В частности, теперь снова работают:
- Государственный реестр прав на недвижимое имущество;
- Государственный реестр обременений движимого имущества;
- Автоматизированная система исполнительного производства;
- Электронный реестр апостилей;
- Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу;
- Автоматизированная система "Банкротство и неплатежеспособность";
- Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очищении власти".
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