Один из основных реестров для украинцев возобновил работу: какие услуги снова доступны

В Украине возобновилась работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), что позволит снова формировать выписки и получать админуслуги. Сервис был недоступен в течение трех недель после масштабной хакерской атаки со стороны России.

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Об этом сообщили в Министерстве юстиции. Вместе с ЕГР возобновится электронное информационное взаимодействие с государственными органами, использующими в своей деятельности данные из реестра, в частности:

Государственная налоговая служба;

Государственная служба статистики Украины;

Пенсионный фонд Украины;

Министерство цифровой трансформации.

Таким образом, снова заработает ряд онлайн услуг с помощью Действия. На портале ЕГР возобновятся следующие функции:

бесплатный поиск информации в реестре;

формирование выписок;

получение результатов административных услуг по коду доступа;

доступ государственных органов к сведениям реестра через идентификаторы доступа.

Наша команда продолжает работать над восстановлением других реестров. Знаем, как вам важно удобство доступа к государственным услугам и их бесперебойная работа. Поэтому специалисты Национальных информационных систем вместе с Киберполицией, Кибердепартаментом СБУ и Госспецсвязью делают все возможное, чтобы не только возобновить работу реестров, но и усилить их защиту", – заверили в Минюсте.

Напомним, что 19 декабря 2024 года Украина испытала один из крупнейших кибератак за всю историю. Основной мишенью стали государственные реестры, что привело к временному блокированию ряда важных сервисов. Несмотря на сложность ситуации, Минюст оперативно реагировал, и выплаты для граждан, в том числе социальные, были произведены согласно графику. В то же время в Минсоцполитики отметили, что атака на реестры Минюста не повлияла на проведение социальных выплат, и часть из них была выплачена вовремя.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 4 января возобновилась работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан. Это позволило снова регистрировать браки, рождение и другие акты гражданского состояния, а также восстановлен автоматический обмен данными с ключевыми государственными учреждениями. Ранее же была возобновлена работа трех основных реестров нотариата, в частности Единого реестра доверенностей, Наследственного реестра, Единого реестра специальных бланков нотариальных документов.

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