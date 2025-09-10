В Украине упали цены на базовые продукты: что подешевело сильнее всего
В августе потребительские цены в Украине снизились – в среднем на 0,2%. В то же время годовая инфляция замедлилась с 14,1% в июле до 13,2%, а сильнее всего подешевели овощи, фрукты и сахар.
Об этом говорится в сентябрьском экспресс-выпуске Государственной службы статистики. Отмечается, что инфляция сокращается уже второй месяц подряд – в июле потребительские цены также уменьшились на 0,2%.
Что подешевело сильнее всего
В прошлом месяце заметнее всего снизились цены на одежду и обувь – на 3,2% (в частности, обувь – на 3,9%, одежда – на 2,7%). Также в целом на 0,8% упала стоимость продуктов питания (преимущественно благодаря поставкам фруктов и овощей новых урожаев):
- овощи (-12,7%);
- фрукты (-10,2%);
- сахар (-1,0%).
Но по сравнению с прошлогодними ценами в продуктовой корзине подешевели только фрукты и сахар – на 2,5% и 8,4% соответственно. Среди других потребительских цен удешевление за год наблюдалось только одежды (-5,8%) и обуви (-5,4%). Остальные товары подорожали.
На что выросли цены
В августе больше всего выросли цены на связь (+2,7%), что объясняется повышением тарифов на мобильную связь на 4,7%. Также на 0,8% подорожали алкогольные напитки и табачные изделия – стоимость последних увеличилась на 2,0%. Среди продуктов питания цены выросли на:
- яйца (+2,3%);
- мясо и мясопродукты (+2,0%);
- рыба и продукты из рыбы (+1,4%);
- безалкогольные напитки (+1,4%);
- молоко (+1,0%);
- хлеб (+0,7%);
- сыр и мягкий творог (+0,6%);
- хлеб и хлебопродукты (+0,5%);
- масло подсолнечное (+0,5%);
- масло (+0,4%);
- макаронные изделия (+0,3%).
В целом продукты остаются категорией товаров, на которые цены выросли сильнее всего – на 19,4% с начала года и на 20,4% по сравнению с августом-2024. Больше всего за год подорожали яйца (+74,3%), фрукты (+47,5%), масло (+28,7%) и мясо (25,2%).
Также OBOZ.UA сообщал, что в августе цены на мясо во всем мире достигли рекордного уровня, а на масло – выросли до трехлетнего максимума. В результате продовольственные цены в целом по сравнению с прошлым годом выросли в среднем на 7%.
