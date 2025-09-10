УкраїнськаУКР
В Украине упали цены на базовые продукты: что подешевело сильнее всего

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
6,1 т.
Иллюстрация - женщина выбирает продукты в супермаркете

В августе потребительские цены в Украине снизились – в среднем на 0,2%. В то же время годовая инфляция замедлилась с 14,1% в июле до 13,2%, а сильнее всего подешевели овощи, фрукты и сахар.

Об этом говорится в сентябрьском экспресс-выпуске Государственной службы статистики. Отмечается, что инфляция сокращается уже второй месяц подряд – в июле потребительские цены также уменьшились на 0,2%.

Как изменились цены

Что подешевело сильнее всего

В прошлом месяце заметнее всего снизились цены на одежду и обувь – на 3,2% (в частности, обувь – на 3,9%, одежда – на 2,7%). Также в целом на 0,8% упала стоимость продуктов питания (преимущественно благодаря поставкам фруктов и овощей новых урожаев):

  • овощи (-12,7%);
  • фрукты (-10,2%);
  • сахар (-1,0%).
Движение цен на продукты в Украине

Но по сравнению с прошлогодними ценами в продуктовой корзине подешевели только фрукты и сахар – на 2,5% и 8,4% соответственно. Среди других потребительских цен удешевление за год наблюдалось только одежды (-5,8%) и обуви (-5,4%). Остальные товары подорожали.

На что выросли цены

В августе больше всего выросли цены на связь (+2,7%), что объясняется повышением тарифов на мобильную связь на 4,7%. Также на 0,8% подорожали алкогольные напитки и табачные изделия – стоимость последних увеличилась на 2,0%. Среди продуктов питания цены выросли на:

  • яйца (+2,3%);
  • мясо и мясопродукты (+2,0%);
  • рыба и продукты из рыбы (+1,4%);
  • безалкогольные напитки (+1,4%);
  • молоко (+1,0%);
  • хлеб (+0,7%);
  • сыр и мягкий творог (+0,6%);
  • хлеб и хлебопродукты (+0,5%);
  • масло подсолнечное (+0,5%);
  • масло (+0,4%);
  • макаронные изделия (+0,3%).
Как изменилась инфляция.

В целом продукты остаются категорией товаров, на которые цены выросли сильнее всего – на 19,4% с начала года и на 20,4% по сравнению с августом-2024. Больше всего за год подорожали яйца (+74,3%), фрукты (+47,5%), масло (+28,7%) и мясо (25,2%).

Также OBOZ.UA сообщал, что в августе цены на мясо во всем мире достигли рекордного уровня, а на масло – выросли до трехлетнего максимума. В результате продовольственные цены в целом по сравнению с прошлым годом выросли в среднем на 7%.

