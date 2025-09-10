В Украине упали цены на базовые продукты: что подешевело сильнее всего

В августе потребительские цены в Украине снизились – в среднем на 0,2%. В то же время годовая инфляция замедлилась с 14,1% в июле до 13,2%, а сильнее всего подешевели овощи, фрукты и сахар.

Видео дня

Об этом говорится в сентябрьском экспресс-выпуске Государственной службы статистики. Отмечается, что инфляция сокращается уже второй месяц подряд – в июле потребительские цены также уменьшились на 0,2%.

Что подешевело сильнее всего

В прошлом месяце заметнее всего снизились цены на одежду и обувь – на 3,2% (в частности, обувь – на 3,9%, одежда – на 2,7%). Также в целом на 0,8% упала стоимость продуктов питания (преимущественно благодаря поставкам фруктов и овощей новых урожаев):

овощи (-12,7%);

фрукты (-10,2%);

сахар (-1,0%).

Но по сравнению с прошлогодними ценами в продуктовой корзине подешевели только фрукты и сахар – на 2,5% и 8,4% соответственно. Среди других потребительских цен удешевление за год наблюдалось только одежды (-5,8%) и обуви (-5,4%). Остальные товары подорожали.

На что выросли цены

В августе больше всего выросли цены на связь (+2,7%), что объясняется повышением тарифов на мобильную связь на 4,7%. Также на 0,8% подорожали алкогольные напитки и табачные изделия – стоимость последних увеличилась на 2,0%. Среди продуктов питания цены выросли на:

яйца (+2,3%);

мясо и мясопродукты (+2,0%);

рыба и продукты из рыбы (+1,4%);

безалкогольные напитки (+1,4%);

молоко (+1,0%);

хлеб (+0,7%);

сыр и мягкий творог (+0,6%);

хлеб и хлебопродукты (+0,5%);

масло подсолнечное (+0,5%);

масло (+0,4%);

макаронные изделия (+0,3%).

В целом продукты остаются категорией товаров, на которые цены выросли сильнее всего – на 19,4% с начала года и на 20,4% по сравнению с августом-2024. Больше всего за год подорожали яйца (+74,3%), фрукты (+47,5%), масло (+28,7%) и мясо (25,2%).

Также OBOZ.UA сообщал, что в августе цены на мясо во всем мире достигли рекордного уровня, а на масло – выросли до трехлетнего максимума. В результате продовольственные цены в целом по сравнению с прошлым годом выросли в среднем на 7%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!