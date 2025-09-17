В Украине снизились цены на важный продукт: почему изменилась стоимость и что будет дальше

В начале сентября в Украине стоимость молока прекратила свой стремительный рост. Средняя цена сейчас составляет 17,30 грн/кг. Такая ситуация возникла на фоне сокращения экспорта в ЕС (Европейский Союз) и снижения мировых цен на основные молочные продукты – сливочное масло, сухое молоко и другие категории.

Об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили. Отмечается, что такая стоимость на 70 копеек больше по сравнению с августом, однако рост уже не такой ощутимый, как в предыдущие месяцы.

Сколько стоят разные сорта молока

экстра сорт – 17,45 грн/кг (рост на 65 копеек за месяц);

– (рост на 65 копеек за месяц); высший сорт – 17,15 грн/кг (рост на 55 копеек);

– (рост на 55 копеек); первый сорт – 16,80 грн/кг (рост на 60 копеек).

Для сравнения, год назад в сентябре спрос был значительно выше, цены росли активнее, а молокоперерабатывающие предприятия работали на увеличение производства. Кухалейшвили объясняет, что сейчас спрос на молоко-сырье со стороны украинских молокоперерабатывающих заводов низкий.

Предприятия работают на склад, а внутреннее предложение полностью перекрывает потребности рынка. Еще одним фактором стала почти полная остановка экспорта украинской молочной продукции в ЕС. Ситуация связана с восстановлением пошлин, исчерпанием квот после завершения действия автономных торговых мер (АТЗ), а также со снижением мировых цен на молочные товары.

Кроме того, новые торговые договоренности США и ЕС предусматривают беспошлинный импорт 20 тысяч тонн американской молочной продукции ежегодно. Отмечается, что это создает дополнительную конкуренцию для украинских производителей, которые часто работают с устаревшей технической базой.

Приостановление роста цен на молоко наблюдается не только в Украине, но и в мире. Если в 2024 году рекордно высокие цены на масло и сухое молоко толкали стоимость сырья вверх, то теперь рынок перегрет, и производители во многих странах пересматривают закупочные цены в сторону снижения.

Специалисты прогнозируют, что возобновление роста цен на молоко возможно в октябре. Это может произойти в случае принятия нового торгового соглашения с ЕС и восстановления экспорта молочной продукции. Дополнительным стимулом станет и увеличение спроса на внутреннем рынке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с середины октября в Украине ожидается существенное подорожание продуктов. Больше всего вырастет цена на подсолнечное масло — примерно на 40%, также поднимутся цены на мясо, молочные продукты и овощи.

