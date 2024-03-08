В Украине резко подешевели огурцы: сколько стоит килограмм

В Украине резко снизились цены на местные тепличные огурцы. Так, 8 марта производители продают их по 85-130 грн/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели (26 февраля – 1 марта). Соответственно, в скором времени следует ожидает и снижения цен на овощ в супермаркетах, где огурцы уже подешевели.

Об удешевлении сообщает EastFruit. Отмечается: причиной этого процесса стала солнечная погода, установившаяся в большинстве регионов страны.

Дело в том, что это привело к росту темпов сбора огурца в местных тепличных комбинатах. И, соответственно, к "стремительному росту предложения данной продукции на рынке".

Резкого подорожания не будет

В то же время подчеркивается: резкого роста цен на огурцы в ближайшее время ожидать не следует. Хоть производители и надеются на него.

"В то же время операторы оптовых компаний не столь оптимистичны. По их мнению, рост цен на тепличные огурцы в ближайшее время, будет сдерживать сезонное увеличение предложения данной продукции на рынке. В дополнение, на данный момент целый ряд тепличных комбинатов в Украине только готовятся к началу сбора нового урожая овощей", – объяснили аналитики.

Какие цены в супермаркетах

В целом, согласно мониторингу OBOZ.UA, 8 марта крупные супермаркеты продают огурцы по средней цене 112,58 грн/кг. Что на 18,07 грн грн/кг дешевле, чем было в феврале. При этом, в зависимости от сорта, цены колеблются от 79,9 до 129,9 грн/кг.

К примеру, средняя стоимость гладких огурцов составляет 121,4 грн/кг – на 15,77 грн/кг ниже, чем в предыдущем месяце, когда, по данным "Минфина", они стоили в среднем 137,17 грн/кг.

В отдельных сетях этот овощ продают по 114,3-129,9 грн/кг. В частности:

Auchan – 119,9 грн/кг;

Metro – 114,3 грн/кг;

Megamarket – 129,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, масленица в Украине начнется уже 11 марта. В 2024 году на покупку всех продуктов для блинов придется потратить больше 200 грн. Однако приготовление порции обойдется гораздо дешевле.

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