В Украине резко переписали цены на популярный овощ: сколько теперь стоит килограмм

В Украине начали стремительно снижаться цены на картофель – фермеры продают его уже от 7 грн за килограмм, что делает продукт более доступным для покупателей. Нынешние цены в среднем на 58% ниже, чем в прошлом году, но для производителей это означает существенное падение доходов и рост рисков для сезона.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Еще на прошлой неделе производителям удавалось удерживать отпускные цены на стабильном уровне. Однако уже в первые дни текущей недели стало понятно, что реализовать значительную часть урожая, не подлежащего длительному хранению, до наступления устойчивых морозов будет проблематично.

Склады быстро заполняются, а стоимость содержания продукции в условиях похолодания растет. Поэтому фермеры синхронно начали снижать цены, чтобы активизировать спрос оптовых закупщиков и разгрузить склады.

По состоянию на середину недели фермеры в основных регионах выращивания картофеля готовы отгружать качественную продукцию по 7-13 грн/кг, это примерно на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели. Для рынка овощей такое изменение является довольно резким, учитывая, что сезон активной реализации еще продолжается.

В сегменте дешевого картофеля – продукции среднего или низкого качества – предложение также увеличивается, ведь именно она меньше всего подлежит хранению, это дополнительно давит на общий уровень цен. Несмотря на общее удешевление, производители качественного картофеля не спешат массово его продавать. Те, кто имеет возможность хранить урожай, рассчитывают, что после первых серьезных морозов предложение на рынке сократится, а цены постепенно стабилизируются или даже начнут расти.

Однако фермеры также признают: конкуренция в сезоне-2025 высокая, а уровень спроса ниже, чем ожидалось. К тому же в некоторых регионах урожайность оказалась лучше прошлогодней, что тоже увеличивает предложение.

Аналитики отмечают, что нынешние цены уже на 58% ниже, чем в этот же период прошлого года. Для потребителей это позитивный сигнал – картофель может стать одним из самых доступных овощей сезона. Но для фермеров такая тенденция означает уменьшение прибыльности, особенно при условии роста затрат на логистику, хранение и энергоносители.

Эксперты прогнозируют, что, если погода резко ухудшится и часть урожая станет непригодной для хранения, цены могут немного подскочить. Но в ближайшие недели ситуация, вероятно, будет оставаться стабильной или с тенденцией к дальнейшему легкому удешевлению – в зависимости от темпов реализации и поведения оптовых рынков.

Цены на продукты в супермаркетах

По мониторингу OBOZ.UA, отдельные сети супермаркетов выставили цены на картофель на уровне 13,4-16,9 грн/кг. В частности:

Auchan – 10 грн/кг;

Сильпо – 11,80 грн/кг;

АТБ – 11,99 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продолжает дешеветь большинство овощей и фруктов – лук, капуста, морковь, огурцы и груши подешевели на 10-50% в зависимости от продукта. В то же время дорожают кабачки, сладкий перец, синяя капуста и некоторые экзотические фрукты, что обусловлено сезонным спросом и изменениями предложения на рынке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!