Цены на популярные овощи и фрукты в Украине резко переписали: к чему готовить кошелек

В Украине продолжает дешеветь большинство овощей и фруктов – лук, капуста, морковь, огурцы и груши подешевели на 10–50% в зависимости от продукта. В то же время дорожают кабачки, сладкий перец, синяя капуста и некоторые экзотические фрукты, что обусловлено сезонным спросом и изменениями предложения на рынке.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики EastFruit. После нескольких недель стабильных цен на рынке начали ощутимо дешеветь лук, белокочанная капуста и морковь. Анализ данных оптовых рынков свидетельствует о существенных изменениях ценовых тенденций, которые почувствуют как торговцы, так и потребители.

В частности, цены на огурцы упали до 70–120 грн/кг, тогда как неделей ранее их продавали по 100–130 грн/кг. Это первое удешевление овоща за несколько месяцев. Подешевели также помидоры: диапазон цен на красные томаты сузился с 40-100 грн/кг до 50-60 грн/кг. Борщевой набор овощей также потерял в цене – белокочанная капуста стоит 7-10 грн/кг вместо 9-11 грн/кг, а морковь продается по 8-11 грн/кг вместо 9-12 грн/кг.

Цветная капуста подешевела до 25-30 грн/кг с 30-35 грн/кг, а картофель демонстрирует небольшое расширение ценового диапазона – 10-13 грн/кг против 10-12 грн/кг на прошлой неделе. Больше всего упала цена зеленого лука – почти вдвое, до 80-100 грн/кг с 145-160 грн/кг. Репчатый лук снизился не так существенно – 6-9 грн/кг против 7-9 грн/кг неделей ранее.

В то же время некоторые овощи подорожали. Кабачки выросли в цене до 65-75 грн/кг с 55-65 грн/кг, а сладкий перец подорожал до 90-120 грн/кг с 60-95 грн/кг. Острый перец, наоборот, стал дешевле. Предложение брокколи и цветной капусты растет, из-за чего продавцы снижают цены, а синяя капуста продолжает дорожать. Кабачок и баклажан держат высокую стоимость. Чеснок, зеленый лук и укроп заметно подешевели.

Во фруктовом сегменте большинство товаров также дешевеет. Яблоки и груши продолжают снижаться в цене: груша – с 40-110 грн/кг до 30-75 грн/кг, а слива – с 30-45 грн/кг до 25-40 грн/кг. Апельсины подорожали, лимон подешевел, а диапазон цен на мандарины сократился. Импортные бананы стали дешевле – 52-58 грн/кг против 60-65 грн/кг неделей ранее. Продавцы авокадо, граната и хурмы повысили цены.

Эксперты объясняют такие изменения сезонными факторами, колебанием спроса и предложения на рынке, а также активным импортом некоторых продуктов. Снижение цен на популярные овощи и фрукты делает их более доступными для украинцев, тогда как подорожание экзотических фруктов и некоторых овощей остается заметным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заметно подорожал картофель. В конце прошлой недели крупные сети супермаркетов продавали его в среднем по 15,4 грн/кг, что на 0,3 грн выше средней цены конца октября. В то же время в экспертной среде ожидают, что в ближайшие месяцы стоимость овоща продолжит расти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!