В Украине "придумали" новую профессию: что нужно будет делать

В Украине официально появится новая профессия – оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер). Национальное агентство квалификаций одобрило соответствующий профессиональный стандарт.

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Об этом сообщили в Министерстве экономики. Там отметили: разработанный стандарт предусматривает 5 уровней подготовки. В частности:

базовый – позволит привлекать специалиста к нетехническому обследованию;

следующий даст возможность проводить техническое обследование;

далее – разминирование территорий, зданий и т.д.

"До сих пор у нас не было профессионального стандарта деминер. Фактически, операторы были вынуждены самостоятельно готовить специалистов для гуманитарного разминирования по собственным разработанным программам. Наличие же профессионального стандарта, отвечающего международным требованиям (IMAS – International Mine Action Standards), создает единые правила для всех и существенно расширяет возможности для обучения деминеров. Это позволит привлечь к гуманитарному разминированию ветеранов, которые после обучения смогут работать как у украинских операторов противоминной деятельности, так и международных", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: после утверждения стандарта будет проведен ряд мер по введению в правовое поле новой профессии. В частности:

присвоение кода;

упорядочение оплаты труда.

Кроме того, на базе профессионального стандарта будет разработан соответствующий образовательный стандарт. Что позволит после получения аккредитации от Минобразования выпускать дипломированных деминеров наравне с другими профессиями.

"Утвержденный профессиональный стандарт, отвечающий требованиям IMAS, позволит специалистам, имеющим международный сертификат, подтвердить свою квалификацию в Украине. Это также означает, что украинские деминеры, которые пройдут обучение по новому стандарту, также смогут работать в международных компаниях без необходимости начинать обучение с самого начала", – резюмировали в Минэкономики.

Каких специалистов Украине нужно будет сразу 1,5 миллиона

В то же время, по словам директора Научно-технического центра Академии строительства Украины Ивана Перегинца, для того чтобы максимально быстро – в течение 5-10 лет – восстановить разрушения, причиненные войной, Украине понадобится около 1,5 млн строителей. Ведь Россия уже разрушила в стране более 60 млн квадратных метров жилья. Он отметил: до полномасштабной войны в стране было 300 тыс. строителей.

При этом он подчеркнул: проводить восстановление по примеру того, как это делалось после Второй мировой войны, нельзя. Ведь экономическая формация изменилась.

"Те новостройки, которые были после Второй мировой войны, обслуживали промышленность, которая была в рамках каких-то городов. Сегодня возникает вопрос субурбанизации – переноса основных экономических и промышленных объектов на территорию городов, например создание индустриальных технологических парков", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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