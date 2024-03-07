В Украине подорожали популярные цветы к 8 марта: какие цены выставили продавцы

В Украине перед 8 марта традиционно вырос спрос на цветы, и особенно популярные в этот день тюльпаны. При этом "праздничная" цена одного тюльпана за год тоже повысилась – в среднем на 10-15 грн, до 45-75 грн.

OBOZ.UA разобрался, сколько стоит один тюльпан и букеты из этих цветов к 8 марта в 2024 году.

Так, в среднем тюльпаны на рынках и в цветочных магазинах (офлайн) в преддверии 8 марта продают по ценам от 45 до 75 грн. Фактическая стоимость зависит как от сорта, так и от места покупки.

В малолюдных районах можно найти популярные цветы самых простых сортов и расцветок и по 35 грн. По такой же цене или даже дешевле можно поискать цветы за городом. А вот люксовые сорта в "элитных" районах мегаполисов могут обойтись и в 130-200 грн за один цветок.

Аналогичные цены на тюльпаны – в онлайн-магазинах. Как рассказывают флористы, заказ цветов в интернете уже стал очень популярным среди украинцев. Также они предупреждают, что не следует "вестись" на скидки на рынках, т.к. там наценка на цветы изначально выше, чем в специализированных магазинах или в онлайне.

Как показал мониторинг OBOZ.UA, на одном из крупных цветочных сайтов тюльпаны по одной штуке продают по цене от 70 до 126 грн. Однако если брать сразу букет, получится дешевле.

Обычно, чем больше букет, тем дешевле один цветок. Так, если покупать онлайн сразу 51 тюльпан, один обойдется примерно в 60 гривен. А в букете из 15 тюльпанов один цветок стоит уже 65 грн.

Что касается стоимости доставки цветов, то разные сервисы предлагают разные условия. Часто при заказе букета более чем на 500-600 грн доставка осуществляется бесплатно (по крайне мере, по Киеву и областным центрам). Однако в каждом случае следует уточнять конечную цену у продавцов, чтобы не заплатить лишнего.

Купить, естественно, можно не только тюльпаны. Так, самые простые розы к 8 марта стоят до 160 грн, хризантемы до 110 грн, а ирисы – до 50-60 грн за один цветок.

В целом Украине продаются как местные, так импортные цветы – в основном выращенные в Евросоюзе и странах Южной Америки. В стране есть несколько основных поставщиков цветов с собственными тепличными комплексами, однако лидером на рынке остаются цветы из Нидерландов.

Второе место среди импортеров цветов, попадающих в Украину, занимает Эквадор. Стоит учитывать, что цветы из этой страны довольно дорогие – стоимость одного растения может быть равна цене целого букета из местных цветов. Эквадор экспортирует в основном розы, хризантемы и гвоздики.

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