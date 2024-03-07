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В Украине подорожали популярные цветы к 8 марта: какие цены выставили продавцы

Ксения Капустинская
Рынки и компании
2 минуты
9,5 т.
Какая цена на тюльпаны перед 8 марта 2024

В Украине перед 8 марта традиционно вырос спрос на цветы, и особенно популярные в этот день тюльпаны. При этом "праздничная" цена одного тюльпана за год тоже повысилась – в среднем на 10-15 грн, до 45-75 грн.

OBOZ.UA разобрался, сколько стоит один тюльпан и букеты из этих цветов к 8 марта в 2024 году.

Так, в среднем тюльпаны на рынках и в цветочных магазинах (офлайн) в преддверии 8 марта продают по ценам от 45 до 75 грн. Фактическая стоимость зависит как от сорта, так и от места покупки.

В малолюдных районах можно найти популярные цветы самых простых сортов и расцветок и по 35 грн. По такой же цене или даже дешевле можно поискать цветы за городом. А вот люксовые сорта в "элитных" районах мегаполисов могут обойтись и в 130-200 грн за один цветок.

Аналогичные цены на тюльпаны – в онлайн-магазинах. Как рассказывают флористы, заказ цветов в интернете уже стал очень популярным среди украинцев. Также они предупреждают, что не следует "вестись" на скидки на рынках, т.к. там наценка на цветы изначально выше, чем в специализированных магазинах или в онлайне.

Как показал мониторинг OBOZ.UA, на одном из крупных цветочных сайтов тюльпаны по одной штуке продают по цене от 70 до 126 грн. Однако если брать сразу букет, получится дешевле.

Тюльпаны – какая цена онлайн

Обычно, чем больше букет, тем дешевле один цветок. Так, если покупать онлайн сразу 51 тюльпан, один обойдется примерно в 60 гривен. А в букете из 15 тюльпанов один цветок стоит уже 65 грн.

Букет тюльпанов – сколько стоит в интернет-магазине

Что касается стоимости доставки цветов, то разные сервисы предлагают разные условия. Часто при заказе букета более чем на 500-600 грн доставка осуществляется бесплатно (по крайне мере, по Киеву и областным центрам). Однако в каждом случае следует уточнять конечную цену у продавцов, чтобы не заплатить лишнего.

Купить, естественно, можно не только тюльпаны. Так, самые простые розы к 8 марта стоят до 160 грн, хризантемы до 110 грн, а ирисы – до 50-60 грн за один цветок.

В целом Украине продаются как местные, так импортные цветы – в основном выращенные в Евросоюзе и странах Южной Америки. В стране есть несколько основных поставщиков цветов с собственными тепличными комплексами, однако лидером на рынке остаются цветы из Нидерландов.

Второе место среди импортеров цветов, попадающих в Украину, занимает Эквадор. Стоит учитывать, что цветы из этой страны довольно дорогие – стоимость одного растения может быть равна цене целого букета из местных цветов. Эквадор экспортирует в основном розы, хризантемы и гвоздики.

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