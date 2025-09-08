В Украине перепишут стоимость основных продуктов: какие причины и что будет с ценами

Цены на молочку в Украине продолжают расти, а главными двигателями этого является рост спроса со стороны кондитеров и сыроделов. В то же время украинский рынок страдает от конкуренции со стороны белорусских компаний и избыточного предложения молока в мире, что давит на экспортные возможности.

Об этом пишет в своем отчете аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили. Он объясняет, что рост закупочных цен происходит не столько из-за внутреннего спроса, который остается слабым, сколько из-за активизации двух категорий потребителей молочного сырья – кондитеров и сыроделов .

Производители сладостей активно закупают молочную продукцию для производства, а сыроделы пытаются удержать позиции на рынке на фоне конкуренции с импортными сырами. В то же время молокоперерабатывающие предприятия часто работают "на склад", ведь ситуация с экспортом остается неопределенной.

В июне Еврокомиссия отменила автономные торговые меры для украинских аграрных товаров, а подписание нового договора об увеличении квот на молочку до сих пор откладывается. Если договоренностей не будет, то резкого роста закупочных цен осенью, как это случилось в 2024 году, ожидать не стоит.

Ситуацию осложняют сразу несколько факторов. Во-первых, поставки молочной продукции в ЕС фактически приостановлены, а на рынках стран бывшего СССР украинцев вытесняют российские и белорусские компании. Во-вторых, в мире выросло предложение молока-сырья из-за благоприятной погоды в Океании, США и Латинской Америке. Это привело к падению цен на сливочное масло и другие биржевые товары в ЕС, что бьет по конкурентоспособности украинской продукции.

Не менее ощутимым является и фактор импортных сыров. Их доля на украинском рынке уже достигла 50%. Это не только сдерживает развитие отечественного производства, но и заставляет потребителей все чаще покупать более дешевые сырные продукты, которые быстро набирают популярность из-за более доступной цены.

По прогнозам экспертов, серьезного скачка цен на молочку в сентябре-октябре не ожидается. Возможно лишь незначительное повышение в нижнем ценовом сегменте, тогда как в верхнем ценовом диапазоне существенных изменений не прогнозируется. Впрочем, даже рост на одну гривну уже заставляет украинцев считать каждую покупку, ведь молоко остается продуктом ежедневного потребления.

Сыроделы же бьют тревогу, ведь пока сыр в ЕС дешевеет (в августе цены снизились на 8%), импорт в Украину растет. Это еще больше вытесняет украинский сыр с полок магазинов, где все чаще появляется сырный продукт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев уже неоднократно предупреждали о возможном подорожании хлеба. Впрочем, такая тенденция может быть связана не с низкими показателями урожая, а из-за роста сопутствующих расходов – зарплат, инфляции, а также цен на энергоносители и логистику.

