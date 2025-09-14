В Украине переписали цены на новые квартиры: где приобрести жилье будет дешевле

Первичный рынок жилья в Украине в августе 2025 года остается стабильным. В большинстве регионов зафиксирован постепенный рост цен, тогда как существенные проседания не наблюдаются. Дороже всего покупать квартиры в Киеве и Львове, а самые дешевые предложения – в прифронтовых Сумской и Запорожской областях.

Об этом свидетельствуют результаты исследования крупного портала по недвижимости. Рынок жилья в Украине в августе 2025 года продолжает демонстрировать постепенное восстановление.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и военные риски, активность покупателей и арендаторов растет, а первичный рынок новостроек держит стабильные позиции. В августе 2025 года доля работающих отделов продаж новостроек осталась на уровне июля – 83 %.

Это означает, что застройщики сохраняют свою активность даже в сложных условиях. В течение месяца в эксплуатацию введено 10 новых домов (13 секций): по два – в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях, по одному – в Ровенской, Николаевской, Полтавской и Черкасской.

Цены в большинстве регионов демонстрируют рост. Лишь несколько областей зафиксировали незначительное снижение: Полтавская (-4%, $817/м²), Днепропетровская (–0,5%, $1 113/м²), Николаевская (-0,8%, $707/м²) и Кировоградская (-1%, $1 071/м²). Традиционно Киев сохраняет позицию лидера.

Средняя цена за квадратный метр в столице достигает $1 401/м². На втором месте – Львовская область ($1 137/м²), которая остается одним из ключевых регионов для инвесторов. Самые низкие цены в прифронтовых регионах: Сумская область ($563/м²) и Запорожская ($614/м²). В то же время именно в Запорожской области зафиксирован наибольший рост – цена подскочила на 20%.

Средняя стоимость 1 м² в новостройках (август 2025)

Область Средняя цена $/м² $/м² Изменение до июля 2025 года Киев 1 401 $ -0,4 % Львовская 1 137 $ 0 % Закарпатская 1 171 $ -0,1 % Ивано-Франковская 904 $ –0,1 % Волынская 892 $ +2 % Ровенская 943 $ -3 % Житомирская 872 $ +10 % Винницкая 966 $ +2 % Хмельницкая 739 $ +7 % Тернопольская 716 $ +1 % Черновицкая 966 $ 0 % Черкасская 797 $ -0,4 % Полтавская 817 $ -4 % Днепропетровская 1 113 $ 0,5 % Харьковская 835 $ +0,3 % Кировоградская 1 071 $ -0,8 % Николаевская 707 $ -0,8 % Одесская 940 $ -1 % Сумская 563 $ +4 % Черниговская 715 $ +4 % Запорожская 614 $ +20 % Херсонская — —

