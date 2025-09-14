УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Украине переписали цены на новые квартиры: где приобрести жилье будет дешевле

Дарина Герцева
Рынки и компании
2 минуты
1,3 т.
В большинстве регионов выросла стоимость первичного жилья

Первичный рынок жилья в Украине в августе 2025 года остается стабильным. В большинстве регионов зафиксирован постепенный рост цен, тогда как существенные проседания не наблюдаются. Дороже всего покупать квартиры в Киеве и Львове, а самые дешевые предложения – в прифронтовых Сумской и Запорожской областях.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты исследования крупного портала по недвижимости. Рынок жилья в Украине в августе 2025 года продолжает демонстрировать постепенное восстановление.

Как изменились цены на новостройки в Украине

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и военные риски, активность покупателей и арендаторов растет, а первичный рынок новостроек держит стабильные позиции. В августе 2025 года доля работающих отделов продаж новостроек осталась на уровне июля – 83 %.

Где купить жилье дешевле

Это означает, что застройщики сохраняют свою активность даже в сложных условиях. В течение месяца в эксплуатацию введено 10 новых домов (13 секций): по два – в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях, по одному – в Ровенской, Николаевской, Полтавской и Черкасской.

Цены в большинстве регионов демонстрируют рост. Лишь несколько областей зафиксировали незначительное снижение: Полтавская (-4%, $817/м²), Днепропетровская (–0,5%, $1 113/м²), Николаевская (-0,8%, $707/м²) и Кировоградская (-1%, $1 071/м²). Традиционно Киев сохраняет позицию лидера.

Первичный рынок жилья остается стабильным

Средняя цена за квадратный метр в столице достигает $1 401/м². На втором месте – Львовская область ($1 137/м²), которая остается одним из ключевых регионов для инвесторов. Самые низкие цены в прифронтовых регионах: Сумская область ($563/м²) и Запорожская ($614/м²). В то же время именно в Запорожской области зафиксирован наибольший рост – цена подскочила на 20%.

Средняя стоимость 1 м² в новостройках (август 2025)

Область Средняя цена $/м² $/м² Изменение до июля 2025 года
Киев 1 401 $ -0,4 %
Львовская 1 137 $ 0 %
Закарпатская 1 171 $ -0,1 %
Ивано-Франковская 904 $ –0,1 %
Волынская 892 $ +2 %
Ровенская 943 $ -3 %
Житомирская 872 $ +10 %
Винницкая 966 $ +2 %
Хмельницкая 739 $ +7 %
Тернопольская 716 $ +1 %
Черновицкая 966 $ 0 %
Черкасская 797 $ -0,4 %
Полтавская 817 $ -4 %
Днепропетровская 1 113 $ 0,5 %
Харьковская 835 $ +0,3 %
Кировоградская 1 071 $ -0,8 %
Николаевская 707 $ -0,8 %
Одесская 940 $ -1 %
Сумская 563 $ +4 %
Черниговская 715 $ +4 %
Запорожская 614 $ +20 %
Херсонская

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе в Украине выросла стоимость аренды жилья – в частности, цены на однокомнатные квартиры увеличились в среднем на +2,34%. Самыми высокими цены остаются в Киеве, но наибольшие темпы роста – на Кировоградщине, где ценник взлетел сразу на 56%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!