Подорожание до 56% за месяц: как и где в Украине взлетели цены на аренду жилья

В августе в Украине выросла стоимость аренды жилья – в частности, цены на однокомнатные квартиры увеличились в среднем на +2,34%. Самыми высокими цены остаются в Киеве, но наибольшие темпы роста – на Кировоградщине, где ценник взлетел сразу на 56%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования крупного портала по недвижимости. Причем спрос на 1-комнатные квартиры в стране преимущественно растет, но предложение во многих регионах сократилось.

Цены

В целом самым дорогим регионом для аренды однокомнатных квартир остается Киев. В столице средний ценник за однокомнатную квартиру превышает 19 тыс. грн – это на 4% больше, чем в июле. Также в пятерку регионов с самыми высокими ценами попали:

Волынская область – 16 107 грн (+8%);

Днепропетровская область – 16 062 грн (+5%);

Полтавская область – 14 713 грн (+10%);

Винницкая область – 14 642 грн (+4%).

В августе лидером по показателю роста цен на аренду стала Кировоградской область – здесь средний ценник подскочил сразу на 56%, до 4693 грн. Зато на Закарпатье стоимость аренды 1-комнатных квартир упала на 16% и теперь составляет 11 750 грн.

Спрос и предложение

Как отмечается, на рынке аренды различных регионов существуют существенные различия, например по сравнению с июлем больше всего новых объявлений появилось на Закарпатье (+47%), а на Кировоградщине их стало меньше на 58%.

В то же время Закарпатская область стала единственной, где спрос на аренду жилья упал (-5%). В остальных регионах интерес арендаторов в конце лета ощутимо вырос, особенно в Волынской (+27%) и Львовской областях (+21%).

Причем на рынке наблюдается существенный дисбаланс количества объявлений об аренде и откликов на них. Для Киева это соотношение составляет 1:10, но регионами-рекордсменами являются Николаевская (1:73) и Черновицкая (1:72) области.

Как сообщал OBOZ.UA, война в корне изменила рынок недвижимости на востоке Украины. Несмотря на опасность постоянных обстрелов и отсутствие гарантий безопасности, на прифронтовых территориях сформировался парадоксальный рынок жилья.

