В Украине переписали цены на картофель: сколько теперь стоит килограмм

В Украине заметно подорожал картофель. В конце прошлой недели крупные сети супермаркетов продавали его в среднем по 15,4 грн/кг, что на 0,3 грн выше средней цены конца октября. В то же время в экспертной среде ожидают, что в ближайшие месяцы стоимость овоща продолжит расти.

Согласно мониторингу OBOZ.UA, отдельные сети супермаркетов выставили цены на картофель на уровне 13,4-16,9 грн/кг. В частности:

Auchan – 15,3 грн/кг.

Megamarket – 16,9 грн/кг.

Novus – 15,99 грн/кг.

"ЕКО маркет" – 13,4 грн/кг.

Что будет с ценами на картофель в Украине

В то же время, по словам исполнительного директора Ассоциации производителей картофеля Ольги Самойличенко, в ближайшие месяцы украинцам следует ожидать роста стоимости овоща. Ведь с наступлением "настоящих" холодов может образоваться определенный дефицит продукта.

"Пока не наступят холода, цена будет держаться, такая, как сейчас. А потом, когда станет холодно, то, вероятно, будет дефицит", – рассказала Самойличенко.

Дело в том, что с наступлением морозов мелкие фермеры и домохозяйства, которые не имеют условий для длительного хранения, вероятно, сократят предложение. Кроме того, часть запасов может потеряться из-за переохлаждения. Что, естественно, подтолкнет цены вверх.

Будет дефицит?

Вместе с тем, экспертка не исключает возникновения на рынке определенного дефицита овоща. Однако, по ее словам, возможным он станет не раньше весны 2026 года.

"Она или съестся, или пропадет", – объяснила Самойличенко.

Впрочем, подчеркнула она, катастрофы не произойдет. Ведь обычно "как только заканчивается картофель из украинских хранилищ, начинается импортированный".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине заметно подорожали нефасованные куриные яйца. При этом в экспертной среде считают, что рост цен продолжится.

