В Украине переписали правила продажи авто: о каких изменениях надо знать

В Украине изменятся правила продажи новых легковых автомобилей. В 2026 году продавцов (преимущественно автосалоны) обяжут информировать покупателей об официальном расходе топлива и объеме выбросов углекислого газа.

Как сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, соответствующее постановление правительство приняло 25 сентября. Таким образом украинские правила гармонизируют с европейскими, что станет новым шагом на пути евроинтеграции и снизит влияние автоиндустрии на окружающую среду.

Новые правила для автосалонов

Возле каждой машины должна быть этикетка с данными о расходе топлива и выбросах СО2 .

. Должен присутствовать плакат или электронный дисплей с информацией обо всех моделях , выставленных на продажу с данными о расходе топлива и выбросах СО2.

, выставленных на продажу с данными о расходе топлива и выбросах СО2. Брошюры, реклама и другие рекламные материалы должны содержать такие же данные .

. Покупателям должен быть предоставлен доступ к электронному справочнику с официальной информацией о расходе топлива и выбросах СО2 для всех моделей новых авто (его разработает и будет обновлять Министерство развития общин и территорий).

В силу изменения вступают через 9 месяцев после опубликования постановления. Это даст Минразвития время для подготовки электронного справочника, а продавцам авто – для адаптации своих процессов и изготовления материалов.

Причина изменений

Обновление правил является требованием Директивы 1999/94/ЕС Европейского Парламента и Совета, введенной более 20 лет назад с целью предоставления понятной информации об экономичности авто и его влиянии на окружающую среду. Для Украины это будет способствовать:

евроинтеграции;

защите прав потребителя;

поддержке честной конкуренции;

уменьшению влияния транспорта на климат.

"Украинцы смогут выбирать авто осознанно, а бизнес получит понятные правила, которые уже действуют в ЕС", – объяснил министр экономики Алексей Соболев.

Ранее OBOZ.UA сообщал о других изменениях правил продажи автомобилей. С августа при заключении такой сделки нужно обязательно иметь документ, подтверждающий реальную стоимость транспортного средства. Нововведение касается прежде всего автосалонов и торговцев подержанными авто и повлияет на порядок налогообложения. В частности, налоги будут рассчитываться не с условной, а с подтвержденной цены машины, что должно уменьшить схемы занижения стоимости при продаже.

