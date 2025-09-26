В Украине переписали правила продажи авто: о каких изменениях надо знать
В Украине изменятся правила продажи новых легковых автомобилей. В 2026 году продавцов (преимущественно автосалоны) обяжут информировать покупателей об официальном расходе топлива и объеме выбросов углекислого газа.
Как сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, соответствующее постановление правительство приняло 25 сентября. Таким образом украинские правила гармонизируют с европейскими, что станет новым шагом на пути евроинтеграции и снизит влияние автоиндустрии на окружающую среду.
Новые правила для автосалонов
- Возле каждой машины должна быть этикетка с данными о расходе топлива и выбросах СО2.
- Должен присутствовать плакат или электронный дисплей с информацией обо всех моделях, выставленных на продажу с данными о расходе топлива и выбросах СО2.
- Брошюры, реклама и другие рекламные материалы должны содержать такие же данные.
- Покупателям должен быть предоставлен доступ к электронному справочнику с официальной информацией о расходе топлива и выбросах СО2 для всех моделей новых авто (его разработает и будет обновлять Министерство развития общин и территорий).
В силу изменения вступают через 9 месяцев после опубликования постановления. Это даст Минразвития время для подготовки электронного справочника, а продавцам авто – для адаптации своих процессов и изготовления материалов.
Причина изменений
Обновление правил является требованием Директивы 1999/94/ЕС Европейского Парламента и Совета, введенной более 20 лет назад с целью предоставления понятной информации об экономичности авто и его влиянии на окружающую среду. Для Украины это будет способствовать:
- евроинтеграции;
- защите прав потребителя;
- поддержке честной конкуренции;
- уменьшению влияния транспорта на климат.
"Украинцы смогут выбирать авто осознанно, а бизнес получит понятные правила, которые уже действуют в ЕС", – объяснил министр экономики Алексей Соболев.
Ранее OBOZ.UA сообщал о других изменениях правил продажи автомобилей. С августа при заключении такой сделки нужно обязательно иметь документ, подтверждающий реальную стоимость транспортного средства. Нововведение касается прежде всего автосалонов и торговцев подержанными авто и повлияет на порядок налогообложения. В частности, налоги будут рассчитываться не с условной, а с подтвержденной цены машины, что должно уменьшить схемы занижения стоимости при продаже.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!