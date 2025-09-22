В Украине отчитались о масштабном "большом строительстве": что делают для Львовщины

Во Львовской области ведут строительные работы сразу на 5 мостовых переходах. В частности, на автомобильной дороге Т-14-24 Сколе – Славское, где сооружения находились в аварийном состоянии, а потому нуждались в капитальном восстановлении.

Об этом сообщили в Агентстве восстановления. Там напомнили: дорога Т-14-24 обеспечивает устойчивое транспортное сообщение между общинами в горном регионе Львовщины.

"Просим водителей на участках проведения ремонтных работ быть внимательными. И соблюдать требования временных дорожных знаков", – говорится в сообщении.

В целом же, отмечается, специалисты уже провели ремонтные работы на правой полосе движения. В частности:

Демонтировали поврежденные элементы сооружений и поставили новые.

Уложили 2 слоя асфальтобетонного дорожного покрытия с предварительным укреплением основания.

На одном из мостов завершили монтаж ригелей, подферменников и приступили к монтажу балок.

Установили барьерное и перильное ограждение.

Кроме того, рассказали в Агентстве, рабочие приступили к демонтажу поврежденных элементов сооружений на левой стороне. В связи с чем автомобильный транспорт "направлен по уже отремонтированной полосе движения в реверсном порядке".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" планирует проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) в ряд городов на западе страны. Речь, в частности, о Львове, Ужгороде, Черновцах. Таким образом, в компании намерены соединить эти города для осуществления в них пересадок на международные маршруты поездов.

