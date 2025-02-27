В Украине обновили правила трудоустройства: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обязывающий органы власти трудоустраивать лиц с инвалидностью на уровне частного сектора. Работодателям предлагают выбор: создавать рабочие места или платить целевой взнос для поддержки трудоустройства таких лиц.

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Речь идет о законопроекте №5344-д. Документ за авторством Галины Третьяковой (Комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов) был принят Верховной Радой во втором чтении 15 января 2025 года (228 голосов).

27 февраля законопроект получил подпись главы государства, о чем свидетельствует карточка документа на сайте парламента. Большая часть новых правил вступил в силу с 1 января 2026 года.

Законопроект является евроинтеграционным, т.е. необходимым для вступления Украины в ЕС. Также документ имплементирует пункты g) и i) статьи 27 "Труд и занятость". Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.

Новые правила трудоустройства людей с инвалиндностью: что изменится

Закон предусматривает несколько ключевых нововведений, призванных увеличить количество рабочих мест для лиц с инвалидностью, а кроме того создать условия для их адаптации на рабочем месте. Согласно новым правилам, все работодатели – как частные, так и публичные – должны обеспечить определенный процент рабочих мест для лиц с инвалидностью:

1 рабочее место для компаний, где работает от 8 до 25 человек;

4% от общего количества рабочих мест для предприятий с количеством работников более 25 человек;

от общего количества рабочих мест для предприятий с количеством работников более 25 человек; 2% для предприятий, занимающихся реабилитацией, обучением или уходом за людьми с инвалидностью.

Если работодатель не имеет возможности создать рабочие места для лиц с инвалидностью (например, из-за высокого уровня производственных рисков или специфики деятельности), он будет платить целевой взнос в специальный фонд. Собранные средства будут направлены на финансирование программ поддержки и трудоустройства людей с инвалидностью, а также на обустройство рабочих мест с учетом их потребностей.

Законом также предусмотрен комплекс мер, направленных на поощрение работодателей к созданию рабочих мест для лиц с инвалидностью:

компенсация затрат на обустройство рабочих мест: работодатели смогут получать государственную поддержку для создания так называемых "умных" рабочих мест, адаптированных к физическим возможностям работников;

работодатели смогут получать государственную поддержку для создания так называемых "умных" рабочих мест, адаптированных к физическим возможностям работников; социальное сопровождение на рабочем месте: люди с инвалидностью смогут получать услуги социального сопровождения, в том числе с помощью персональных ассистентов и переводчиков жестового языка;

люди с инвалидностью смогут получать услуги социального сопровождения, в том числе с помощью персональных ассистентов и переводчиков жестового языка; профессиональная адаптация: закон стимулирует привлечение частных агентств по трудоустройству людей с инвалидностью, а также финансирование их обучения и переподготовки.

Компенсации и льготы могут получать не только предприятия, учрежденные общественными организациями лиц с инвалидностью, но и любые компании, выполняющие установленные квоты на трудоустройство таких лиц.

Также предусмотрена возможность уменьшения целевого взноса путем закупки товаров и услуг у предприятий, создающих рабочие места для людей с инвалидностью. Планируется, что после вступления этого закона в силу значительно возрастет уровень занятости среди лиц с инвалидностью.

Согласно европейской практике, более 50% людей с инвалидностью в странах ЕС трудоустроены. В Украине же этот показатель пока составляет около 16%. Принятый закон должен приблизить Украину к европейским стандартам в сфере инклюзии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине расширили программу компенсаций за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Теперь компенсацию смогут получить также самозанятые лица и физические лица-предприниматели (ФЛП), которые являются людьми с инвалидностью.

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