Кабмин переписал правила трудоустройства для украинцев с инвалидностью: что изменилось

В Украине расширили программу компенсаций за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Теперь компенсацию смогут получить также самозанятые лица и физические лица-предприниматели (ФЛП), которые являются людьми с инвалидностью.

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Также работодатели смогут получить компенсацию за обустройство рабочего места для вернувшегося с войны с инвалидностью работника-ветерана. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на заседании 21 февраля.

"Оборудовать свое рабочее место при поддержке государства смогут люди с инвалидностью, которые являются самозанятыми или ФЛП, ветераны с инвалидностью, которые хотят начать свой бизнес", – отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Упомянутая компенсация призвана помочь бизнесу в закупках всего необходимого для обустройства инклюзивного рабочего места. В частности это специальная мебель, оборудование, подъемники или пандусы и так далее.

При этом правительство расширило список вспомогательных средств, за которые можно получить компенсацию по программе. В частности, перечень дополнен техническими средствами, программным обеспечением и услугами, которые обеспечивают перевод с/на украинский жестовой язык – как офлайн, так и онлайн.

Программу компенсаций работодателям действует с августа 2023 года. Сумма компенсации с 1 января 2025 составляет:

до 120 тыс. грн – за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы;

до 80 тыс. грн – для людей с инвалидностью II группы.

Напомним, также в январе-2025 в Украине был принят законопроект, обязывающий органы власти трудоустраивать лиц с инвалидностью на уровне частного сектора. Работодателям предложат выбор: создавать рабочие места или платить целевой взнос для поддержки трудоустройства таких лиц. Документ до сих пор находится на подписи у президента.

В целом документ предусматривает несколько ключевых нововведений, призванных увеличить количество рабочих мест для лиц с инвалидностью, создать условия для их адаптации на рабочем месте и расширить возможности социального предпринимательства. В частности, все работодатели должны будут обеспечить определенный процент рабочих мест для лиц с инвалидностью:

1 рабочее место для компаний, где работает от 8 до 25 человек;

4% от общего количества рабочих мест для предприятий с количеством работников более 25 человек;

от общего количества рабочих мест для предприятий с количеством работников более 25 человек; 2% для предприятий, занимающихся реабилитацией, обучением или уходом за людьми с инвалидностью.

Если работодатель не имеет возможности создать рабочие места для лиц с инвалидностью (например, из-за высокого уровня производственных рисков или специфики деятельности), он может уплатить целевой взнос в специальный фонд. Собранные средства будут направлены на финансирование программ поддержки и трудоустройства людей с инвалидностью, а также на обустройство рабочих мест с учетом их потребностей.

Как сообщал OBOZ.UA, за время полномасштабной войны украинский рынок труда потерял почти 40% рабочих мест. Больше всего пострадали промышленные регионы на востоке и юге страны.

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