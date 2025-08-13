В Украине обновили правила для автобусов за границу: как изменилась ситуация с очередями

В Украине ввели новые правила для пересечения границы автобусными перевозчиками, что позволило перенаправить их на непопулярные пункты пропуска и решить ситуацию с перегрузкой других пунктов. Это в целом способствовало ускорению проверки.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий, подводя итоги за месяц с момента внедрения новых решений. В целом они затронули пункты пропуска с Румынией и Польшей.

Изменения на польской границе

Отмечается, что с 10 июля регистрироваться в системе еЧерга для пересечения границы через пункт пропуска "Шегини – Медика" могут только регулярные маршруты. В то же время нерегулярные рейсы рекомендовали направлять на незагруженный пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховичи ".

В результате использование последнего выросло в 2,5 раза – со 100 до более 250 автобусов в месяц. Зато нагрузка на "Шегини" упала более чем на 25% – с 1900 до около 1400 автобусов после обновления.

Это позволило уменьшить время ожидания для пассажиров автобусов. Разница во времени, которое теперь нужно провести в очереди, не указана, но отмечается, что они могут достигать 10 часов.

Как изменился проезд в Румынию

Кроме того, с 10 июля сняли ограничения по пропуску автобусов любого размера и высоты через "Дяковцы – Раковец". Это способствовало существенному росту использования этого пункта пропуска почти на 25%.

В частности, за месяц после реализации решения его пересекло почти 550 автобусов. Зато за месяц до этого здесь из Украины выехало чуть более 400 автобусов.

Это также способствовало уменьшению нагрузки на другой пункт пропуска на границе с Румынией – "Порубное – Сирет". Его пересекло более чем на 100 автобусов меньше.

"Запуск больших автобусов через "Дяковцы" и перенаправление нерегулярных маршрутов через "Нижанковичи" позволяет значительно уменьшить нагрузку на границу и влиять на уменьшение ожидания пассажиров в очередях перед границей. Соответствующие результаты свидетельствуют об эффективности перераспределения транспортных потоков, особенно учитывая наличие менее загруженных пунктов пропуска, которые не должны простаивать пустыми в то время, когда другие не справляются с нагрузкой", – отметил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Как уже сообщал OBOZ.UA, осенью в Украине планируют модернизировать систему международных автобусных перевозок. Для этого правительство хочет запустить мобильное приложение, где пассажиры смогут приобрести билеты у легальных перевозчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!