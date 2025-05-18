В Украине назревает дефицит ряда продуктов: каких цен ожидать летом

Из-за апрельских заморозков в Украине ожидается значительное сокращение урожая абрикосов, персиков, черешен и вишен – до 50-60%, что приведет к росту цен на эти фрукты. Основную часть потребностей покроет импорт, поэтому стоимость будет зависеть от ситуации на внешних рынках.

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Об этом рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии СМИ. По словам эксперта, самые серьезные убытки понесли абрикосы и персики.

Из-за апрельских морозов Украина уже потеряла более половины потенциального урожая этих фруктов. Уязвимыми оказались и другие косточковые культуры – черешни и вишни. Их потери могут достичь 50-60%. "В мае заморозков не было, а вот в апреле мы имели реальные минусы на почве. И косточковые повемерзали серьезно. Больше всего пострадала Черкасская область – там было несколько мощных волн заморозков", - рассказал Пендзин.

Не всю территорию Украины погода поразила одинаково. В Киевской области, по словам экономиста, ситуация была менее драматичной. Зато Черкасская область понесла наибольшие потери. Там непогода практически уничтожила значительную часть цветущих деревьев еще до формирования плодов.

Что касается яблонь, то их перспективы пока остаются открытыми. В разных районах потери могут существенно отличаться, поэтому насколько критической будет ситуация – покажет время.

На фоне общего пессимизма отдельно стоит виноград. Эксперт отметил, что эта культура начинает развиваться несколько позже, поэтому апрельские заморозки почти не повлияли на ее урожай. Более того, основные виноградные регионы Украины - Закарпатье и юг страны избежали серьезных температурных колебаний.

"С виноградом ситуация немножко лучше. По Закарпатью не было больших заморозков, юг Украины тоже обошло. Есть надежда, что винограда будет достаточно", – отметил Пендзин.

Несмотря на потери, дефицита фруктов в Украине не будет, уверяет эксперт. Однако внутренний урожай не сможет удовлетворить потребности населения, поэтому страна вынуждена будет активнее закупать продукцию за рубежом.

"Будем есть импортные сливы, импортные вишни, импортный виноград, персик, абрикос. От цены на внешнем рынке будет зависеть, насколько эти фрукты будут доступны украинцам", – подытожил Пендзин.

Для рядового украинца это означает одно, что фрукты, особенно косточковые, этим летом могут подорожать. Спрос будет удовлетворяться за счет импорта, а это всегда дороже. Поэтому стоит готовиться к меньшим объемам украинской продукции на полках и более высоким ценам на сезонные лакомства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине наблюдается снижение цен на тепличные помидоры, что стало следствием существенного увеличения предложения овощей из местных комбинатов во всех регионах, а также недостаточно высокого потребительского спроса. Средний уровень цены за последние семь дней снизился примерно на 20%.

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