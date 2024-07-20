В Украине на рынке труда произошла аномальна ситуация: на какой шаг пошли работодатели

Дефицит рабочих заставляет бизнес пересматривать зарплаты и изменять требования к соискателям. Например, работодатели из-за дефицита мужчин на рынке труда активнее привлекают к работе женщин.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, в Покровске за время войны мобилизовали 915 сотрудников шахты (всего там заняты 6,5 тыс. работников). В результате на подземные работы приглашают женщин, не подлежащих мобилизации. Уже привлечены около 30 женщин на подземные работы. "Дефицит работников является проблемой, и трудоустройство женщин не решит ее", – отметил представитель компании, владеющей шахтой.

"Киевский метрополитен" из-за нехватки рабочих (вакантными остаются 15% вакансий) увеличил интервал движения на одну минуту в обычный период и на 45 секунд – во время пика. "В настоящее время в технической школе продолжается подготовка будущих машинистов, среди слушателей – одна женщина", – рассказал директор столичной подземки Виктор Выговский. В скором времени начнется следующая школа по подготовке машинистов. Ожидается, что среди студентов будут также и женщины.

Женщинам еще в 2017 году разрешили работать машинистами в метро. Однако сексизм среди руководящего состава подземки никуда не делся. Киевлянки рассказывают, что сталкиваются с дискриминацией еще на этапе, когда пытаются записаться на курсы. "Вот в другом депо взяли женщину учиться – так она в кабину залезть не может и плачет, когда ей двойку ставят. Вы должны понимать, что если придут мужчины, я предпочту их. Не обижайтесь", – процитировала киевлянка сотрудника, проводившего с ней собеседование.

Конфедерации строителей Украины провели опрос и выяснили, что 90% компаний заметили значительное увеличение количества женщин в строительной отрасли. Эта тенденция коснется все больше отраслей. Однако на самом деле благодаря женщинам преодолеть дефицит кадров не удастся. Из Украины выехало 6,3 млн человек (данные ООН). В основном это трудоспособные женщины. На самом же деле дефицит есть и в тех специальностях, которые традиционно считаются "женскими" (на самом деле не существует "женских" или "мужских" специальностей).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с июля начнутся выплаты денежной помощи для уязвимых категорий граждан, в частности, единовременного вознаграждения Героям Украины и пожизненных стипендий участникам Второй мировой войны и спасателям евреев во время Холокоста.

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