В Украине на фейковых разминированиях "зарабатывают" десятки миллионов долларов: нардеп рассказал о новой схеме

В Украине действует схема с фиктивным разминированием территорий, которая приносит ее "авторам" десятки миллионов долларов. Суть ее состоит в том, что сначала аграрии – или другие пользователи земель – самостоятельно разминируют свои поля, а затем к ним приходит сертифицированная организация и предлагает подписать с ними акты на разминирование. Однако самих работ при этом не выполняет.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он объяснил, что при реализации схемы:

Бизнес получает юридическое подтверждение, что у него есть разминированная земля.

Организация по разминированию – десятки миллионов долларов "в основном, от международных доноров" за фейковые работы разминирование.

Возникла же эта схема, по словам нардепа, потому, что с одной стороны, "землю надо обрабатывать. А с другой, "государство долго не имело четкого механизма" разминирования – поэтому фермеры или ждали, или самостоятельно занимались этим.

"Налоговая не видела по документам, что фермер реально обрабатывает землю – потому что официально она считалась заминированной. Подтвердить факт разминирования фермеры не могли. И здесь возникла схема. И фермер соглашался – потому что получал "чистые" документы", – объяснил нардеп.

При этом он подчеркнул: "размах" схемы был огромным. Суммы, которые получали организации по разминироанию, составляли "десятки, иногда сотни миллионов долларов". И это только за одно "разминирование".

Вместе с тем, признал нардеп, говорить о том, что схему "покрывало" государство с уверенностью нельзя. Однако отдельные чиновники, по его словам, могли о ней знать.

