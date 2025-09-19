В Украине может резко подорожать Coca Cola: на сколько вырастет цена

Из-за "налога на сахар", который правительство предлагает ввести с 2026 года, в Украине могут существенно подорожать сладкие газированные напитки. Поэтому их стоимость, и в частности самого популярного газированного напитка в мире – Coca Cola, вырастет сразу на 12 грн за двухлитровую бутылку.

Об этом свидетельствуют данные подсчета Центра экономической стратегии (ЦЭС). Как ожидается, акциз на сладкие напитки принесет государству дополнительно около 8,5 млрд грн ежегодно, а также будет способствовать оздоровлению нации.

Зачем в Украине облагать налогом газировку

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 2016 году призвала к глобальным мерам, которые бы уменьшили потребление сладких напитков и их влияние на здоровье. Дело в том, что сахар из газировок усваивается слишком быстро, что пагубно влияет на работу поджелудочной железы и печени.

Учитывая это экономисты отмечают, что налог на напитки с сахаром давно стал международной практикой – его применяют уже более 100 стран. Как правило, чем больше сахара в напитке – тем выше налог. Но особенностью украинского подхода является то, что акциз будет распространяться также и на продукцию с заменителями сахара, когда в мире сахарозаменители облагают налогом реже.

В Украине уже хотели ввести налогообложение сладкой воды – отдельный законопроект появился еще в 2023 году. А также появление акциза закладывали в Бюджетной декларации и Нацстратегии доходов, но не на 2026 год, а позже. Но на фоне необходимости финансировать Силы обороны акциз предлагают ввести быстрее.

Сейчас это предложение уже включили в проект Национального бюджета на 2026 год, который уже приняли к рассмотрению нардепы Верховной Рады. Но, чтобы акциз заработал, документ должен принять парламент и подписать президент. Итак, чтобы изменения вступили в силу с 1 января, нужно оперативно пройти все законодательные процедуры.

На сколько подорожает Coca Cola

Кабмин предлагает ввести ставку акциза 0,1 евро, или около 5 грн за литр. Таким образом, как подсчитали в ЦЭС, двухлитровая бутылка Coca Cola (как и остальные газировки) может подорожать на 12 грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ВОЗ инициировала кампанию "3 к 35", призывая страны мира повысить реальные цены на табак, алкоголь и сладкие напитки минимум на 50% до 2035 года путем увеличения налогов. В организации считают, что повышение налогов на вредные продукты поможет не только "предотвратить миллионы преждевременных смертей", но и сгенерировать значительные доходы.

