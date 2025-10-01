Коснется всех малых предпринимателей: НБУ хочет изменить правила закрытия ФЛП

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает усложнить процесс закрытия физического лица-предпринимателя (ФЛП, или с украинского – "ФОП"). В частности хотят начать проверку информации об обороте средств и полноте уплаты налогов.

Видео дня

Об этом, как сообщают СМИ, говорится в письме НБУ в Министерство цифровой трансформации и госпредприятия "Дія". Таким образом финрегулятор планирует бороться с денежными мулами, или дропами, которые научились обходить ограничения Нацбанка, регистрируя фейковые ФОПы.

Как действуют "ФОПы-дропы"

"По имеющейся у Национального банка информации, есть проблема использования счетов ФЛП "дропами" с противоправной целью, в том числе для уклонения от налогообложения", – говорится в письме НБУ.

Такие ФЛП открывают счета в разных банках, через них проходят большие объемы средств без логического объяснения вида деятельности, они используют фиктивные договоры и существуют недолго. Отследить и проанализировать такие действия невозможно из-за:

скорости и кратковременности цикла осуществления транзакций по счетам таких ФЛП;

по счетам таких ФЛП; автоматической регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП.

Зато в текущем законодательстве нет ограничений для регистрации закрытия бизнеса ФЛП, но это уже само по себе является основанием для внеплановой налоговой проверки. Впрочем, требования осуществлять такую проверку не существует.

Неограниченное количество счетов

Другой недостаток: отсутствие ограничений по количеству открытых бизнес-счетов на одного ФЛП. Это позволяет злоумышленникам оформлять сразу несколько таких счетов в разных учреждениях, увеличивая возможности для перевода средств через одного "дропа".

"В результате такие ФЛП за короткий промежуток времени проводят операции в значительном размере с использованием большого количества счетов, открытых у различных поставщиков платежных услуг, что может не соответствовать условиям упрощенной системы налогообложения", – отмечают в НБУ.

Предложение НБУ

Учитывая это, в Нацбанке предлагают внести изменения в работу автоматизированных сервисов "Дії", чтобы усложнить процесс закрытия ФЛП. Он может сделать поэтапным:

проверка информации об обороте средств ФЛП и полноте уплаты налогов ;

; подготовка и подача проекта ликвидационной декларации , которая в автоматизированном режиме будет подаваться сразу после закрытия и содержать данные об оборотах средств за соответствующие периоды;

, которая в автоматизированном режиме будет подаваться сразу после закрытия и содержать данные об оборотах средств за соответствующие периоды; регистрация прекращения предпринимательской деятельности физического лица.

Такие изменения коснутся всех малых предпринимателей, хотя вряд ли существенно усложнят жизнь тем, кто ведет деятельности честно и прозрачно.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году в Украине вырастут суммы налоговых отчислений, а также лимиты доходов для ФЛП. Это связано с тем, что правительство приняло проект Бюджета на 2026 год, в который заложены увеличенные размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!