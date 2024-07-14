В Украине катастрофически не хватает рабочих рук: на какую работу устроиться легче всего

Несмотря на дефицит рабочих рук, с которым столкнулась Украина после начала полномасштабной российской агрессии, в стране продолжают набирать специалистов. В частности, в июне стали чаще искать на работу юристов, педагогов и специалистов Сил обороны.

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Об этом свидетельствуют данные одного из самых больших украинских рекрутинговых ресурсов. Больше всего возросло количество вакансий для юристов (+8%), педагогов и специалистов в Сила обороны (по 5%). В разрезе отдельных должностей заметно увеличилось вакансий для:

адвокатов (+25%);

учителей начальных классов, химиков (по +23%);

машинистов (+15%);

заведующих складом (+13%);

установщиков (+12%);

курьеров, поваров на мангал, сварщиков (по +10%);

завхозов (+9%).

Поскольку летом студенты и работники без опыта работы традиционно ищут подработку, работодатели увеличили количество вакансий для обучающихся (+5%) и без опыта работы (+3%). Также они стали чаще предлагать работу людям с инвалидностью (+8%), ветеранам (+10%) и пенсионерам (+11%).

Между тем, украинцы продолжают искать отдаленную работу – среди всех резюме, опубликованных в июне, в 14% указано о поиске онлайн-работы, а в менее 7% – дистанционной работы. Легче всего же устроиться на такие вакансии, которые получают наименьшее количество отзывов:

"Рабочие специальности, производство";

"Охрана, безопасность";

"Транспорт, автобизнес";

"Строительство, архитектура";

"Сельское хозяйство, агробизнес".

Всего в июне было создано 303,6 тыс. резюме, но в то же время появилось более 110 тыс. вакансий. Это свидетельствует о том, что в Украине продолжается кадровый голод, а некоторые вакансии могут не получить ни одного отклика.

Также OBOZ.UA писал, что Украине понадобится около 1,5 млн строителей, чтобы максимально быстро – в течение 5-10 лет – восстановить разрушения, причиненные Россией. Всего в стране разрушено более 60 млн. квадратных метров жилья.

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