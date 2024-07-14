В Украине катастрофически не хватает рабочих рук: на какую работу устроиться легче всего
Несмотря на дефицит рабочих рук, с которым столкнулась Украина после начала полномасштабной российской агрессии, в стране продолжают набирать специалистов. В частности, в июне стали чаще искать на работу юристов, педагогов и специалистов Сил обороны.
Об этом свидетельствуют данные одного из самых больших украинских рекрутинговых ресурсов. Больше всего возросло количество вакансий для юристов (+8%), педагогов и специалистов в Сила обороны (по 5%). В разрезе отдельных должностей заметно увеличилось вакансий для:
- адвокатов (+25%);
- учителей начальных классов, химиков (по +23%);
- машинистов (+15%);
- заведующих складом (+13%);
- установщиков (+12%);
- курьеров, поваров на мангал, сварщиков (по +10%);
- завхозов (+9%).
Поскольку летом студенты и работники без опыта работы традиционно ищут подработку, работодатели увеличили количество вакансий для обучающихся (+5%) и без опыта работы (+3%). Также они стали чаще предлагать работу людям с инвалидностью (+8%), ветеранам (+10%) и пенсионерам (+11%).
Между тем, украинцы продолжают искать отдаленную работу – среди всех резюме, опубликованных в июне, в 14% указано о поиске онлайн-работы, а в менее 7% – дистанционной работы. Легче всего же устроиться на такие вакансии, которые получают наименьшее количество отзывов:
- "Рабочие специальности, производство";
- "Охрана, безопасность";
- "Транспорт, автобизнес";
- "Строительство, архитектура";
- "Сельское хозяйство, агробизнес".
Всего в июне было создано 303,6 тыс. резюме, но в то же время появилось более 110 тыс. вакансий. Это свидетельствует о том, что в Украине продолжается кадровый голод, а некоторые вакансии могут не получить ни одного отклика.
Также OBOZ.UA писал, что Украине понадобится около 1,5 млн строителей, чтобы максимально быстро – в течение 5-10 лет – восстановить разрушения, причиненные Россией. Всего в стране разрушено более 60 млн. квадратных метров жилья.
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