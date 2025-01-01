В Украине изменились требования к авто: какие теперь не смогут ввозить и продавать

В Украине запрещено с 1 января 2025 года таможенное оформление (т.е. ввозить в страну с целью продажи) и первая регистрация изготовленных в стране авто, не соответствующих экологическому стандарту Евро-6. Такой стандарт уже давно действует на территории ЕС.

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Как говорится в принятом законопроекте 12267, отсрочено до 1 января 2027 года введение эконом Евро-6 для транспортных средств (новых и подержанных) по кодам УКТВЭД 8701 20 (тракторы), 8702 (автобусы), 8704 (грузовые авто) .

Согласно стандарту Евро-6, уровень выбросов CO2 должен составлять менее 130 г/км. Первоначально предполагалось, что этот стандарт экологических норм вступит в силу в Европе 31 декабря 2013 года. Но впоследствии его введение было отложено на 2015 год.

Что изменилось?

В Украину ранее было разрешено ввозить легковые авто, соответствующие экологическому стандарту "Евро-2" и выше (то есть выпущенные после 1996 года), с 1 января 2025 разрешены только автомобили стандарта "Евро-6" (выпущены после 2015 года).

Исключение составляют: новые легковые автомобили, ввозимые или произведенные в Украине до 31 декабря 2024 года; "евробляхи" и электромобили; некоторые автомобили, ввозимые в Украину как гуманитарная помощь или для нужд ВСУ.

Исключение составляют новые легковые автомобили, ввезенные или произведенные в Украину до 31 декабря 2024 года. В то же время, как сообщалось, законом.

Не тронут эти изменения электромобили (потому что у них нет двигателя внутреннего сгорания), легковые автомобили с пробегом (для них остается "Евро-2"), а также отдельные ТС, прибывающие в качестве гуманитарной помощи или для оборонных нужд.

Как сообщает Институт исследования авторынка, зарегистрировать машину с Евро-5 будет можно и после 1.01.2025, однако для этого она должна быть ввезена на таможенную территорию Украины до этой даты. Также напомним, что соответствие экологическим стандартам удостоверяется сертификатом, позже соответствующий уровень Евро отмечается в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Напомним, ранее в Украине существенно упростили регистрацию волонтерских автомобилей, которые военнослужащие получают в качестве гуманитарной помощи для защиты государства. Теперь такой автомобиль можно зарегистрировать на свое имя и пользоваться до конца военного положения и еще 3 месяца после его отмены.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для каждого транспортного средства с украинской регистрацией оформление страхования обязательно. Нарушителей ожидает штраф в размере 425 гривен, а, если по их вине произошло ДТП – еще и перспектива за свой счет компенсировать стоимость ремонта автомобиля пострадавшего.

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