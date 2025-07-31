В Украине хотят переписать правила для бизнеса: каких изменений ждать

Украинских предпринимателей хотят освободить от требования использовать печати – они смогут и дальше делать это, но уже по собственному желанию. Послабление будет касаться банков и организаций работодателей, которые одними из последних были обязаны заверять документы печатями.

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Как сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, соответствующий законопроект был одобрен Кабинетом министров. Эта инициатива имеет целью две цели:

дополнить реформу дерегуляции;

финализировать начатый в 2014 году переход к добровольности использования печатей.

Детали

Министр экономики Алексей Соболев назвал требование по использованию печатей устаревшим. Это поможет защитить законные интересы бизнеса.

"Если парламент поддержит это решение, предприниматели больше не будут обязаны использовать печати – только по собственному желанию. Этот очередной этап дерегуляции завершит реформу, которая длилась более 10 лет. Никаких лишних затрат и двойной трактовки – все должно быть просто и удобно для бизнеса", – Соболев.

Правительство предлагает внести изменения в два действующих закона ("Об организациях работодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности" и "О рынках капитала и организованных товарных рынках"), которые отменят обязательность использования печатей. Облегчение будет касаться:

организаций работодателей – в протоколе заседания или конференций, на котором было создано объединение организаций работодателей;

– в протоколе заседания или конференций, на котором было создано объединение организаций работодателей; банков – в сберегательных сертификатах банков.

В Минэкономики отметили, что в результате перехода к добровольности использования печатей нормативное поле за небольшим исключением зачистили от соответствующей нормы.

Бизнес освобождают от проверок

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала введение моратория на проверки бизнеса, который продлится один год. Вопрос уже обсудили с президентом Владимиром Зеленским, который поручил дать больше свободы внутренним экономическим силам. Поэтому в Украине продолжится детенизация экономики и обеспечение равных условий, которые выгодны белому бизнесу.

Кроме того, правительство начало аудит уголовных дел против бизнеса с целью закрыть безосновательные производства, блокирующие предпринимательскую деятельность. Параллельно ограничат проверки налоговой и таможни.

Также планируют усилить контроль за законностью следственных действий – проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. А с целью поддержки оборонной промышленности и локализация критических производств в Украине введут гранты для производства боеприпасов и взрывчатки.

В то же время ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине истекает льготный период для бизнеса – начиная с 1 августа, физических лиц-предпринимателей будут ждать серьезные последствия за нарушение требований по применению кассовых аппаратов (РРО/ПРРО). В частности, их будут штрафовать за отсутствие кассового аппарата, расчет "мимо кассы" или даже мелкие ошибки в фискальных чеках.

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