В Украине готовятся переписать цены на основной продукт: сколько стоит сейчас

Украинские производители сливочного масла почти исчерпали беспошлинные квоты на его экспорт в Европейский Союз (ЕС). Это замедлит темпы внешней торговли, в результате чего цены на масло могут упасть.

Об этом сообщает ИНФАГРО. Эксперты прогнозируют, что лимиты, которые в июне установили для масла и молочных жиров на уровне 1750 тонн до конца года, могут быть исчерпаны уже до 31 августа.

Какова ситуация на рынке

Дальнейшая торговля, вероятно, будет происходить преимущественно с постсоветскими странами. Впрочем, показатели экспорта остаются на относительно высоком уровне.

В прошлом месяце в страны СНГ вывезли украинского масла даже больше, чем в ЕС. То есть, даже несмотря на традиционно высокие цены в Европе, зависимость от местных покупателей не стала критической для украинских маслоделов.

Хотя, по данным Ассоциации производителей молока, доля масла в структуре экспорта молочных продуктов в июле составила 23%. Всего в прошлом месяце Украина экспортировала 1,34 тыс. тонн этого продукта на $9,76 млн. Это на 7% и 6% соответственно меньше, чем в июне. Аналитик Георгий Кухалейшвили объясняет, что выручка за поставленное сливочное масло сократилась еще и на фоне ослабления мировых цен на товар.

Но, вопреки ожиданиям, в июле показатели экспорта растительно-сливочных смесей не только не выросли, но и оказались самыми низкими за последние месяцы. Аналитики предполагают, что на фоне высоких внутренних цен на масло производители активнее реализуют внутри страны более дешевые аналоги – то есть спреды. Однако осенью экспорт этой категории может возобновиться из-за традиционной сезонной активизации.

Что с ценами на масло

Как ожидается, со снижением экспорта и накоплением остатков масла на складах внутренние цены на него могут еще немного снизиться. Но это снижение не будет значительным, поскольку из-за роста стоимости сырья и снижения цен на побочные продукты (в частности, сухое обезжиренное молоко) производители уже балансируют на грани рентабельности.

По данным "Минфина", средняя стоимость масла "Селянское 72,5%" – 111,12 грн за пачку весом 180 г, тогда как в июле средневзвешенная цена на масло была 107,65 грн. В крупнейших торговых сетях пачка такого масла стоит:

"Фора" – 119 грн;

Auchan – 113,90 грн;

"Сильпо" – 123 грн;

Varus – 124 грн;

Novus – 119 грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Украина нарастила импорт свинины – охлажденной и мороженой. В частности, в июле-2025 в страну было ввезено около 3,1 тыс. тонн продукта, что сразу на 75% выше, чем месяцем ранее. Более того, последний раз такой уровень импортной активности фиксировали в 2022 году. Везут же свинину в Украину преимущественно из стран Евросоюза.

