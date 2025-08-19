В Украине готовятся переписать цены на основной продукт: сколько стоит сейчас
Украинские производители сливочного масла почти исчерпали беспошлинные квоты на его экспорт в Европейский Союз (ЕС). Это замедлит темпы внешней торговли, в результате чего цены на масло могут упасть.
Об этом сообщает ИНФАГРО. Эксперты прогнозируют, что лимиты, которые в июне установили для масла и молочных жиров на уровне 1750 тонн до конца года, могут быть исчерпаны уже до 31 августа.
Какова ситуация на рынке
Дальнейшая торговля, вероятно, будет происходить преимущественно с постсоветскими странами. Впрочем, показатели экспорта остаются на относительно высоком уровне.
В прошлом месяце в страны СНГ вывезли украинского масла даже больше, чем в ЕС. То есть, даже несмотря на традиционно высокие цены в Европе, зависимость от местных покупателей не стала критической для украинских маслоделов.
Хотя, по данным Ассоциации производителей молока, доля масла в структуре экспорта молочных продуктов в июле составила 23%. Всего в прошлом месяце Украина экспортировала 1,34 тыс. тонн этого продукта на $9,76 млн. Это на 7% и 6% соответственно меньше, чем в июне. Аналитик Георгий Кухалейшвили объясняет, что выручка за поставленное сливочное масло сократилась еще и на фоне ослабления мировых цен на товар.
Но, вопреки ожиданиям, в июле показатели экспорта растительно-сливочных смесей не только не выросли, но и оказались самыми низкими за последние месяцы. Аналитики предполагают, что на фоне высоких внутренних цен на масло производители активнее реализуют внутри страны более дешевые аналоги – то есть спреды. Однако осенью экспорт этой категории может возобновиться из-за традиционной сезонной активизации.
Что с ценами на масло
Как ожидается, со снижением экспорта и накоплением остатков масла на складах внутренние цены на него могут еще немного снизиться. Но это снижение не будет значительным, поскольку из-за роста стоимости сырья и снижения цен на побочные продукты (в частности, сухое обезжиренное молоко) производители уже балансируют на грани рентабельности.
По данным "Минфина", средняя стоимость масла "Селянское 72,5%" – 111,12 грн за пачку весом 180 г, тогда как в июле средневзвешенная цена на масло была 107,65 грн. В крупнейших торговых сетях пачка такого масла стоит:
- "Фора" – 119 грн;
- Auchan – 113,90 грн;
- "Сильпо" – 123 грн;
- Varus – 124 грн;
- Novus – 119 грн.
