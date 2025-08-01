В Украине отправят в рейсы новые поезда: сколько стоят билеты

В Украине запустят сразу 2 новые поезда в популярный туристический центр – Ворохту. Впрочем, они будут временными – рейсы запланированы на отдельные дни августа. Билеты же на новые поезда уже поступили в продажу. И, к примеру, в плацкарт рейса 6 августа поезда №414/413 Львов – Ворохта стоят 172,68 грн.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: все поезда будут отправляться со Львова.

"Укрзалізниця" запускает дополнительные поезда к сердцу Прикарпатья. Чтобы все желающие успели этим летом подышать свежим горным воздухом, полюбоваться лесами и горами", – говорится в сообщении.

Расписание новых поездов

№414/413 Львов – Ворохта.

Даты курсирования: 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 августа. В составе поезда вагоны классов плацкарт, купе, СВ.

Отправление со Львова – 23:29. Прибытие в Ворохту – 05:30.

Во время поездки поезд будет останавливаться на ряде станций. В частности, Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворная, Делятин, Яремче, Татаров-Буковель.

№783/784 Ворохта – Львов.

Даты курсирования: 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 августа. В составе поезда вагоны классов плацкарт, купе, СВ с местами для сидения (без продажи постельного белья).

Отправление из Ворохты – 06:20. Прибытие во Львов – 12:15

Во время поездки поезд будет останавливаться на ряде станций. В частности, Татаров-Буковель, Яремче, Делятин, Надворная, Ивано-Франковск, Галич, Ходоров.

Где купить билеты

Билеты на новые поезда будут доступны в в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

На сайте компании.

В кассах.

Сколько стоят билеты на новые поезда

На рейс 6 августа поезда №414/413 Львов – Ворохта билеты уже поступили в продажу. Они стоят:

В плацкарт – 172,68 грн.

В купе – 234,79 грн.

В СВ – 1 112,75 грн.

На рейс 7 августа поезда №783/784 Ворохта – Львов билеты также поступили в продажу. Они стоят:

1 класс – 179,07 грн.

2 класс – 105,71 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 августа "Укрзалізниця" ввела верификацию через Дія.Підпис для билетов на некоторые поезда. Однако анонсированный список из 5 поездов превратился в перечень из 3 маршрутов.

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