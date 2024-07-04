В Украине аномально изменились цены на квартиры в одной из областей: что произошло

Закарпатская область – единственная, отказавшаяся от введения комендантского часа, до региона почти никогда не долетают российские ракеты. Это создает ощущение относительной безопасности, за которую приходится платить больше. В результате с начала года цены на квартиры здесь выросли на 15%.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Ужгородский риелтор Анастасия рассказывает: также значительно выросла и стоимость продаваемого на рынке жилья.

"Такого роста, как было сначала, конечно, уже нет. Спрос относительно стабилизировался. Продают квартиры в основном те, кто переехал и уже планирует себе покупку квартиры где-то в ЕС. У меня в мае была квартира двухкомнатная. По доверенности продавала. Владелец – молодой парень, сейчас в Норвегии живет. Коллега продавала тоже квартиру украинки из Германии. Так та только на саму сделку приехала. Здесь есть определенные особенности с такими соглашениями", – рассказывает риелтор.

Чаще всего недвижимость в Украине продается за наличные деньги и в валюте. Такие расчеты незаконны, однако таковы реалии рынка. Те же украинцы, которые живут в ЕС и пытаются продать квартиры, предпочитают официальный безналичный расчет.

Согласно данным крупного портала недвижимости, сейчас в Ужгороде средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 56 тысяч долларов. За двухкомнатную придется заплатить около 82 тысяч долларов. В пересчете за квадратный метр это около 1,2 тыс. долларов за квадрат. За год (с июня 2023 года) цена выросла на 7 тыс. долларов. Это примерно 14,2%.

Речь идет о росте цен в долларовом эквиваленте. В гривне же в июне 2023-го однокомнатная квартира в Ужгороде стоила 1,78 млн грн, а сейчас – 2,26 млн грн. То есть в гривневом эквиваленте цена выросла на 27,1%. Это едва ли не самый большой рост в Украине, однако на первом месте, если сравнивать с периодом июня 2023-го, по темпам роста цен был Львов.

К примеру, в Киеве за год, по данным Lun, средняя стоимость однокомнатной квартиры не изменилась и составляет 65 тыс. долларов (с начала года произошел рост, однако по сравнению с маем-июнем 2023-го цена не изменилась). Во Львове за год стоимость однокомнатной квартиры увеличилась с 53 тыс. до 62 тыс. долларов. То есть на 16,9%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у украинцев есть несколько недель для уплаты налогов на недвижимость. Квитанции-сообщения они должны были получить до 1 июля. Размер налога зависит от площади недвижимости, а также от минимальной зарплаты.

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