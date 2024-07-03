В Украине в одном из городов аномально выросли цены на квартиры: нет ракетных обстрелов и комендантского часа

Полномасштабная война резко изменила ситуацию на рынке недвижимости. Сначала цены упали по всей стране, а продажи квартир вообще запретили. Уже через несколько месяцев в находящихся в относительной безопасности регионах цены на квартиры резко выросли. О том, сколько стоит недвижимость в самом дорогом городе Украины, читайте в материале OBOZ.UA.

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Стоимость аренды достигла размера средней зарплаты

"Я три года арендовала квартиру в Ужгороде, а в 2022-м мне хозяйка сказала: или плати не 5 тысяч, а по меньшей мере 13, или собирай вещи", – рассказывает местная журналистка Мария. Девушка переехала из Хуста в Ужгород еще в 2019 году, до полномасштабной войны она арендовала однокомнатную квартиру почти в центре города. После начала полномасштабной войны владелица жилья сначала сделала скидку до 3 тыс. грн, а затем наоборот – потребовала пересмотра цены.

"Как наехали беженцы, их было очень много. Многие остались. Сначала они жили кто где, а потом начали искать квартиры уже на длительный период. Вот тогда цены и взлетели. И нас, местных, давно арендовавших, начали выселять или требовать платить в разы больше", – вспоминает Мария. Девушка утверждает, что из-за увеличения стоимости аренды одна из ее подруг переехала в Польшу не ради безопасности, а из-за сложной финансовой ситуации.

В 2021 году средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ужгороде была на уровне 5,6 тыс. грн, говорится в данных крупного портала недвижимости. В настоящее время, согласно данным Lun, стоимость аренды однокомнатной квартиры достигает 17,7 тыс. грн. Цена выросла даже по сравнению с июнем 2023 года, тогда квартиру можно было арендовать за 13 тыс. грн.

Стремительный рост зарплат привел к аномальной ситуации. Если в Киеве стоимость аренды однокомнатной квартиры незначительно выше половины средней зарплаты в городе, то в Ужгороде за квартиру придется заплатить почти полную среднюю зарплату.

Это, по всей видимости, единственный город в Украине, где достигнута такая пропорция. Стоимость аренды квартиры формируется в зависимости от спроса и предложения. Если количество свободных квартир увеличивается, цены снижаются. Если количество желающих арендовать квартиры увеличивается, то жилье дорожает.

В Украине рост спроса происходит в первую очередь из-за переезда большого количества переселенцев. За их счет возрос и платежеспособный спрос. Однако рано или поздно произойдет уменьшение стоимости жилья. Средняя стоимость жилья не может быть на уровне средней зарплаты, это обязательно приведет к падению спроса.

Как говорится в отчете НБУ, в этом году именно в Ужгороде больше всего подорожали квартиры. Арендную ставку повышают, в том числе за уже снятое жилье. Соотношение цен и аренды колеблется вокруг долгосрочного среднего, что свидетельствует о стабилизации вторичного сегмента рынка в Киеве.

С начала года заметно подорожало жилье в Ужгороде – на 15% – и во Львовской области – на 14%, тогда как в Киеве – всего на 2%. Дальнейшее повышение цен на первичном рынке делает стоимость квадратного метра жилья соизмеримой, а иногда и выше стоимости жилья на вторичном рынке.

Что повлияло на стоимость цен в Ужгороде

Закарпатская область – единственная, отказавшаяся от введения комендантского часа, до региона почти никогда не долетают российские ракеты. Это создает ощущение относительной безопасности, за которую приходится платить больше. Ужгородский риелтор Анастасия рассказывает: также значительно выросла и стоимость продаваемого на рынке жилья.

"Такого роста, как было сначала, конечно, уже нет. Спрос относительно стабилизировался. Продают квартиры в основном те, кто переехал и уже планирует себе покупку квартиры где-то в ЕС. У меня в мае была квартира двухкомнатная. По доверенности продавала. Владелец – молодой парень, сейчас в Норвегии живет. Коллега продавала тоже квартиру украинки из Германии. Так та только на саму сделку приехала. Здесь есть определенные особенности с такими соглашениями", – рассказывает риелтор.

Чаще всего недвижимость в Украине продается за наличные деньги и в валюте. Такие расчеты незаконны, однако таковы реалии рынка. Те же украинцы, которые живут в ЕС и пытаются продать квартиры, предпочитают официальный безналичный расчет.

Согласно данным крупного портала недвижимости, сейчас в Ужгороде средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 56 тысяч долларов. За двухкомнатную придется заплатить около 82 тысяч долларов. В пересчете за квадратный метр это около 1,2 тыс. долларов за квадрат. За год (с июня 2023 года) цена выросла на 7 тыс. долларов. Это примерно 14,2%.

Речь идет о росте цен в долларовом эквиваленте. В гривне же в июне 2023-го однокомнатная квартира в Ужгороде стоила 1,78 млн грн, а сейчас – 2,26 млн грн. То есть в гривневом эквиваленте цена выросла на 27,1%. Это едва ли не самый большой рост в Украине, однако на первом месте, если сравнивать с периодом июня 2023-го, по темпам роста цен был Львов.

К примеру, в Киеве за год, по данным Lun, средняя стоимость однокомнатной квартиры не изменилась и составляет 65 тыс. долларов (с начала года произошел рост, однако по сравнению с маем-июнем 2023-го цена не изменилась). Во Львове за год стоимость однокомнатной квартиры увеличилась с 53 тыс. до 62 тыс. долларов. То есть на 16,9%.

Ситуация кардинально изменится после окончания полномасштабной войны. При этом цены на жилье в Ужгороде могут снизиться, а в других городах – наоборот, вырасти.