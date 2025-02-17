В Украине активно проверяют адреса: зачем это нужно и какие данные хотят верифицировать

В Украине за первые шесть месяцев работы Единого государственного реестра (ЕДРА) адресов верифицировано 75% улиц, а более 700 общин и 26 городов полностью завершили проверку. Это делается для уменьшения ошибок в адресах, противодействия мошенничеству с недвижимостью и улучшения обмена данными между государственными учреждениями.

Видео дня

Об этом пишет Министерство развития громад и территорий Украины. Это первый этап проекта, который начался 24 июля 2024 года, и его основной целью является систематизация адресной информации и создание единой базы данных, которая будет содержать точную и актуальную информацию о каждом населенном пункте, улице, здании или здании.

Как происходит верификация

Процесс верификации предполагает проверку названий улиц, внесение географических данных, добавление исторических и синонимических названий, а также документальное подтверждение корректности адресов. Верификацию должны осуществить все общины Украины, за исключением находящихся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях.

На сегодняшний день к проекту уже присоединились 1203 общины, которые получили доступ в ЕГРА. Наиболее активные общины – во Львовской, Херсонской и Волынской областях, которые уже верифицировали более 90% своих улиц. Несмотря на сложную ситуацию, Херсонская область, часть которой до сих пор оккупирована или находится под обстрелами, показывает высокие результаты в процессе верификации.

Полностью завершили верификацию своих улиц 704 общины и 26 крупнейших городов Украины. Среди областных центров первым завершил процесс город Сумы. Кроме того, четыре общины уже полностью верифицировали не только улицы, но и номера адресов:

Тальневская община (Черкасская область);

Жидачевское общество (Львовская область);

Миляцкая община (Ривненская область);

Аджамская община (Кировоградская область).

Ожидается, что создание ЕГРА позволит снизить количество ошибок в адресах, улучшить обмен информацией между государственными учреждениями и будет способствовать упрощению получения социальных услуг. Также реестр станет важным инструментом в борьбе с мошенничеством в сфере недвижимости, ведь позволит точно фиксировать право собственности на объекты.

На местном уровне ЕДРА поможет улучшить администрирование налогов на недвижимость, что будет способствовать увеличению поступлений в местные бюджеты. Единый государственный реестр адресов создан с учетом норм европейского фреймворка INSPIRE, что означает возможность интеграции его данных с реестрами стран ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине анализируется сразу 6 маршрутов для запуска платных дорог. В настоящее время уже наработан законопроект, запускающий этот механизм, а также договоренности с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), который выступит одним из инвесторов проекта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!