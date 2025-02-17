В Украине активно проверяют адреса: зачем это нужно и какие данные хотят верифицировать
В Украине за первые шесть месяцев работы Единого государственного реестра (ЕДРА) адресов верифицировано 75% улиц, а более 700 общин и 26 городов полностью завершили проверку. Это делается для уменьшения ошибок в адресах, противодействия мошенничеству с недвижимостью и улучшения обмена данными между государственными учреждениями.
Об этом пишет Министерство развития громад и территорий Украины. Это первый этап проекта, который начался 24 июля 2024 года, и его основной целью является систематизация адресной информации и создание единой базы данных, которая будет содержать точную и актуальную информацию о каждом населенном пункте, улице, здании или здании.
Как происходит верификация
Процесс верификации предполагает проверку названий улиц, внесение географических данных, добавление исторических и синонимических названий, а также документальное подтверждение корректности адресов. Верификацию должны осуществить все общины Украины, за исключением находящихся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях.
На сегодняшний день к проекту уже присоединились 1203 общины, которые получили доступ в ЕГРА. Наиболее активные общины – во Львовской, Херсонской и Волынской областях, которые уже верифицировали более 90% своих улиц. Несмотря на сложную ситуацию, Херсонская область, часть которой до сих пор оккупирована или находится под обстрелами, показывает высокие результаты в процессе верификации.
Полностью завершили верификацию своих улиц 704 общины и 26 крупнейших городов Украины. Среди областных центров первым завершил процесс город Сумы. Кроме того, четыре общины уже полностью верифицировали не только улицы, но и номера адресов:
- Тальневская община (Черкасская область);
- Жидачевское общество (Львовская область);
- Миляцкая община (Ривненская область);
- Аджамская община (Кировоградская область).
Ожидается, что создание ЕГРА позволит снизить количество ошибок в адресах, улучшить обмен информацией между государственными учреждениями и будет способствовать упрощению получения социальных услуг. Также реестр станет важным инструментом в борьбе с мошенничеством в сфере недвижимости, ведь позволит точно фиксировать право собственности на объекты.
На местном уровне ЕДРА поможет улучшить администрирование налогов на недвижимость, что будет способствовать увеличению поступлений в местные бюджеты. Единый государственный реестр адресов создан с учетом норм европейского фреймворка INSPIRE, что означает возможность интеграции его данных с реестрами стран ЕС.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине анализируется сразу 6 маршрутов для запуска платных дорог. В настоящее время уже наработан законопроект, запускающий этот механизм, а также договоренности с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), который выступит одним из инвесторов проекта.
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