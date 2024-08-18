Украинцев могут обвешивать в супермаркетах: как проверить веса

В супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя веса, которые не прошли соответствующей поверки. Однако подобное является нарушением прав потребителя. А потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

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Об этом сообщил эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: покупатель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.

Если же товар продается на рынке, подчеркивается, можно обратиться к его администрации – чтобы та предоставила измерительные приборы. Ведь согласно правилам торговли на рынках, "администрация обязана обеспечивать продавцов средствами измерительной техники".

"Покупая товар, подлежащий взвешиванию, обращайте внимание, средства измерительной техники имеют поверочное клеймо. Если нет, то покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки", – рассказали эксперты.

В то же время, отметили они, если исправность измерительного прибора не подтверждена, можно обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд. "Так как ваши права потребителя нарушены", – объяснили специалисты.

Нужно ли платить за испорченный товар: главное правило

Вместе с тем, сотрудники супермаркетов и магазинов не имеют права требовать от покупателей оплату за поврежденный или разбитый товар. Единственное условие – порча должна быть неумышленной.

"Законодательство защищает потребителей, если товар был поврежден случайно. Согласно статье 323 Гражданского кодекса Украины, риск случайного уничтожения или повреждения имущества лежит на его владельце, если иное не предусмотрено договором или законом. Покупатель не является владельцем товара до момента его оплаты", – указывают эксперты.

Также недопустимо принуждение потребителя к покупке товаров ненадлежащего качества или товаров, которые ему не нужны. Следовательно, никто не вправе заставить покупателя оплачивать поврежденный или разбитый товар.

Если представители заведения настаивают на вине клиента, то должны доказать ее в суде, ведь самостоятельно взимать такие выплаты они не имеют права. Покупателям в таком случае следует вызывать полицию.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, кассиры в украинских супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты. Аргументировать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства.

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