В Раде назвали остановку роста долгов главной задачей в энергетике

Остановка роста долгов в энергетике является первоочередной задачей отрасли.

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Об этом в своей колонке написал народный депутат и член парламентского комитета по энергетике Андрей Жупанин.

"К сожалению, долги выросли до таких масштабов, когда уже не существует какого-то единого решения, которое может решить эту проблему раз и навсегда. Первоочередной задачей является остановка процесса наращивания долгов, выяснение и ликвидация причин, приведших к их возникновению", - написал он.

Нардеп пояснил, что, прежде всего, речь идет о запрете отключений от электропитания целого ряда потребителей. Эта проблема существовала и до войны, но сейчас она приобрела просто невероятные масштабы.

В частности, по данным "Укрэнерго", сегодня насчитывается более 5000 потребителей электроэнергии, которым запрещено отключать поставки электроэнергии даже при отсутствии каких-либо платежей с их стороны.

"В основном это государственные и коммунальные предприятия, часть которых являются объектами критической инфраструктуры (например, водоканалы). За последний год долг этих предприятий перед "Укрэнерго" на балансирующем рынке вырос более чем в 3 раза - с 3 миллиардов до 10 миллиардов гривен" , – рассказал Жупанин.

Он добавил, что проблема усугубилась после приказа Минэнерго от 13.04.2022 №148, который предоставлял право областным военным администрациям самостоятельно определять предприятия в соответствующем регионе, которых было запрещено отключать от энергоснабжения.

"Наконец-то осознав всю опасность приказа №148, Министерство энергетики отменило его 6 декабря. Жаль, что такое решение было принято только тогда, когда применение подзаконного акта привело к формированию значительных долгов", - отметил нардеп.

В итоге Жупанин добавил, что для того, чтобы сделать энергетический рынок Украины привлекательным для инвестиций государству, нужно остановить ежемесячное наращивание долгов и предложить свое видение урегулирования этой проблемы.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что формирование перечня потребителей, которых можно отключать от электроснабжения, поможет уменьшить наращивание долгов на балансирующем рынке в 4-5 раз.