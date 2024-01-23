В ПриватБанке списали деньги с карты клиента, но не выдали ему наличность: почему возникла проблема

Клиент ПриватБанка пожаловался, что во время операции по выдаче наличных в работе банкомата произошел сбой – и тот не выдал ему денег. При этом запрашиваемая сумма с его счета была списана. В самом же банке это подтвердили – а также уверили, что работают над возвращением средств.

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О возникшей проблеме клиент ПриватБанка рассказал на профильном портале "Минфин". Он отметил:во время операции банкомат совершил перезагрузку.

"Снимал в банкомате ПриватБанка наличные, банкомат перезагрузился прямо посреди сделки и не выдал средства. С карты деньги списали", – говорится в жалобе.

При этом клиент отметил: быстро возвращать ему его же деньги банк отказался. В частности, в службе поддержки ему сказали "ожидать до 14 дней".

Что говорят в ПриватБанке

В самом же ПриватБанке возникшую проблему подтвердили. А также отметили: по состоянию на утро 22 января заявка на возвращение средств находилась в работе. Жалоба жн была опубликована вечером 21 января, а заявка, по словам клиента, была подана за 2 дня до этого.

"Извиняемся за неудобства. Ожидается проведение и сверка результатов инкассации", – говорится в ответе банка.

Не первая жалоба на ПриватБанк

Описанная проблема не первая, с которой столкнулись клиенты ПриватБанка, пытаясь снять наличные. Ранее клиентка учреждения сообщила о блокировании возможности снятия наличных за границей. По ее словам, причиной стало подозрение, что деньги хотел снять другой человек.

В самом же банке подтвердили такую практику. Отметив: они должны быть уверены, что средства снимает именно владелец карты.

Однако по словам клиентки, с этим также возникли проблемы."Якобы для решения вопроса прислали ссылку на свой бот, в котором нужно сделать селфи с картой. Сделала, отстранили. И так пять раз подряд. Пишут якобы не четко видную карту. Делала фото в разных местах, при разном освещении, в разное время дня. Все равно все тоже самое", – рассказала она.

Причиной же, по которой ей не удается сделать фото карты, которое удовлетворило бы ПриватБанк, клиентка назвала плохой дизайн. "Их карта с дизайном прошлого века, без чипа, без нфс, без нормально напечатанного номера за 3 года", – отметила клиентка.

Кроме того, подчеркнула она, банк не предложил ей каких-либо выходов из сложившейся ситуации, кроме посещения своего отделения. Что, судя по всему, сделать она не может.

В самом же банке подчеркнули: они должны быть уверены, что средства снимает именно владелец карты. А потому для подтверждения операции действительно с этой целью могут потребовать "четкое фото с этой картой".

При этом там дали советы, как лучше сделать фото карты – чтобы оно прошло проверку. "Фото нужно делать с картой из сообщения. Номер карты должен быть четким на фото, поднесите ее поближе к экрану", – сказали в ПриватБанке.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы жалуются на качество выдаваемых ПриватБанком долларов. Один из инцидентов произошел в Одессе – клиентка учреждения сообщила, что в отделении ей выдали старые банкноты, которые во многих сервисах и магазинах у нее отказываются принимать.

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