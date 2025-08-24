В одном из городов Украины цены на жилье выросли несмотря на обстрелы: сколько стоит квартира

В Харькове, несмотря на войну и регулярные обстрелы, рынок жилья оживает – цены за последние шесть месяцев выросли на 9–19%. Сегодня однокомнатная квартира стоит около 22 000 долларов, трехкомнатная – около 50 000 долларов, а в центре – до 70 000 долларов и выше.

Об этом свидетельствуют данные одного из крупных профильных порталов для поиска недвижимости. Несмотря на регулярные атаки, сложную экономическую ситуацию и угрозу безопасности, харьковский рынок жилья постепенно восстанавливается.

В городе, который находится в зоне повышенного риска, растет спрос на квартиры, особенно в районах, считающихся относительно более безопасными. За последние полгода стоимость жилья в Харькове поднялась на 9-19%, что стало определенным сигналом стабилизации рынка.

Рост цен частично объясняется активизацией покупателей и запуском государственной программы еВідновлення, которая направлена на поддержку граждан в восстановлении и приобретении жилья. Спрос оживился не только среди харьковчан, но и среди людей, которые возвращаются в город после эвакуации. В то же время цены остаются на 40–50% ниже довоенных уровней, что свидетельствует о значительном потенциале рынка в случае улучшения ситуации с безопасностью.

Шевченковский район удерживает лидерство по ценам. Здесь квартиры ценятся за расположение в центре и инфраструктуру. На улицах Пушкинской, Сумской и возле Госпрома однокомнатные квартиры стоят 35 000–40 000 долларов, двухкомнатные – 50 000–60 000 долларов, а трехкомнатные – от 70 000 долларов. Эти объекты интересуют тех, кто хочет инвестировать в жилье с высоким потенциалом для сдачи в аренду или последующей продажи.

Совсем другая ситуация в районах, регулярно подвергающихся обстрелам. Северная Салтовка, Пятихатки, Алексеевка и поселок Жуковского остаются наиболее проблемными локациями. Здесь из-за рисков и повреждения зданий цены резко ниже: трехкомнатные квартиры можно найти за 20 000–25 000 долларов. Для инвесторов это шанс приобрести жилье по минимальным ценам, но основным фактором при выборе остается безопасность.

Как отмечают риелторы, сегодня покупатели прежде всего думают о собственной безопасности. Районы, которые до войны считались популярными и престижными, теперь могут терять привлекательность из-за близости к линии фронта или частых обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, перед началом учебного года цены на аренду жилья в Украине выросли почти во всех городах. Дороже всего жить в Киеве – комната стоит около 4 тыс. грн, а 1-комнатная квартира – 16,9 тыс. грн. Самые дешевые варианты в Тернополе и Черновцах – комната от 2,8-4 тыс. грн, а 1-комнатная квартира от 11,5-12,2 тыс. грн.

