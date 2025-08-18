Цены на аренду жилья для студентов бьют рекорды: где снимать квартиру дешевле

Перед началом учебного года цены на аренду жилья в Украине выросли почти во всех городах. Дороже всего жить в Киеве – комната стоит около 4 тыс. грн, а 1-комнатная квартира – 16,9 тыс. грн. Самые дешевые варианты в Тернополе и Черновцах – комната от 2,8-4 тыс. грн, а 1-комнатная квартира от 11,5-12,2 тыс. грн.

Об этом OBOZ.UA стало известно из аналитики одного из крупных порталов для поиска недвижимости. Тысячи студентов ищут квартиры или комнаты для проживания, ведь общежития вузов не всегда могут обеспечить всех желающих.

По данным портала, цены на аренду отличаются в зависимости не только от размера квартиры, но и от города. Наибольший спрос на жилье наблюдается в Киеве и Львове – именно здесь сосредоточено наибольшее количество абитуриентов и университетов. В то же время в городах с меньшей конкуренцией, таких как Черновцы, Тернополь или Луцк, жилье остается относительно доступным.

Киев

Столица ожидаемо сохраняет звание самого дорогого города для студентов. В частности, сейчас так зафиксированы такие арендные ставки:

1-комнатная квартира – 16,9 тыс. грн (+21% к прошлому году);

(+21% к прошлому году); комната – 4 тыс. грн;

2-комнатная квартира – 31,2 тыс. грн (+25%);

(+25%); 3-комнатная – 58 тыс. грн (+17%);

(+17%); 4-комнатная – 92 тыс. грн (+11%).

Львов

Вторым по стоимости аренды стал Львов, где конкуренция среди студентов в этом году особенно высока. Два львовских вуза – ЛНУ им. Франко и Львовская политехника – в этом году собрали больше всего заявлений поступающих. Цены на аренду сейчас такие:

1-комнатная квартира – 17,9 тыс. грн (+10%);

(+10%); комната – 5 тыс. грн (+25%);

(+25%); 2-комнатная квартира – 20,9 тыс. грн (+15%);

(+15%); 3-комнатная – 25,1 тыс. грн (+26%);

(+26%); 4-комнатная – 37,4 тыс. грн (+30%).

Черновцы

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича в этом году занял 6-е место в рейтинге вузов по количеству заявлений. Здесь аренда остается более доступной, чем во Львове или Киеве. Однако стоимость все равно высокая:

1-комнатная квартира – 12,2 тыс. грн (+18%);

(+18%); комната – 4 тыс. грн (+14%);

(+14%); 2-комнатная – 14,6 тыс. грн (+18%);

(+18%); 3-комнатная – 16,7 тыс. грн (+2%);

(+2%); 4-комнатная – 24,2 тыс. грн (–21%).

Ивано-Франковск

Популярный студенческий город с умеренными ценами. На Прикарпатье есть несколько известных вузов, которые притягивают абитуриентов, арендные ставки сейчас такие:

1-комнатная квартира – 13,2 тыс. грн (+11%);

(+11%); комната – 3,5 тыс. грн;

2-комнатная – 15 тыс. грн (+7%);

(+7%); 3-комнатная – 16,7 тыс. грн (+15%);

(+15%); 4-комнатная – 16,7 тыс. грн (–17%).

Одесса

В этом году ни один вуз из Одессы не вошел в топ-15 рейтинга вузов по количеству заявлений, однако в городе много университетов разного профиля, которые притягивают абитуриентов. Но город-порт традиционно дорожает во время летнего сезона.

1-комнатная квартира – 10 тыс. грн (+33%);

(+33%); комната – 3 тыс. грн (+20%);

(+20%); 2-комнатная – 15 тыс. грн (+50%);

(+50%); 3-комнатная – 20,8 тыс. грн (+26%);

(+26%); 4-комнатная – 37,6 тыс. грн (+31%).

Тернополь

Доступный город для студентов с умеренным ростом цен. Проживание в городе дешевле, чем в соседних Ивано-Франковске и Львове:

1-комнатная квартира – 11,5 тыс. грн (+29%);

(+29%); комната – 2,8 тыс. грн (–7%);

(–7%); 2-комнатная – 13,7 тыс. грн (+33%);

(+33%); 3-комнатная – 14,5 тыс. грн (+20%);

(+20%); 4-комнатная – 16,6 тыс. грн (–1%).

Луцк

Волынский национальный университет имени Леси Украинки занял 10-е место по количеству заявлений. Стоимость аренды соизмерима с Тернополем.

1-комнатная квартира – 13,5 тыс. грн (+13%);

(+13%); комната – 3,5 тыс. грн (+9%);

(+9%); 2-комнатная – 15 тыс. грн (+25%);

(+25%); 3-комнатная – 15 тыс. грн (+7%);

(+7%); 4-комнатная – 16 тыс. грн (+7%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Черновцах август традиционно приносит всплеск спроса на аренду квартир, что приводит к дефициту вариантов и резкому росту цен. Однокомнатные квартиры стартуют от 8 тыс. грн, двухкомнатные – от 10 тыс., а сезонные колебания могут поднять аренду еще на несколько тысяч всего за неделю.

