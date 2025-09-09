В одном из городов Украины цены на однокомнатные квартиры бьют рекорды: сколько стоят и каковы причины

Черновцы вошли в перечень самых дорогих городов Украины – средняя цена однокомнатной квартиры здесь достигает $53 300. Высокую стоимость обусловливают близость к границе с ЕС, повышенный спрос среди переселенцев и ограниченное предложение жилья. Для сравнения, в самых дешевых городах, таких как Николаев или Сумы, аналогичное жилье стоит от $20 000 до $22 000.

Об этом стало известно из статистики одного из крупных профильных порталов. В течение последних шести месяцев в большинстве городов страны стоимость однокомнатных квартир выросла.

Однако темпы роста и уровень цен существенно различаются в зависимости от региона. Одним из городов, где цены остаются одними из самых высоких, являются Черновцы. За последние полгода цены на однокомнатные квартиры здесь поднялись на 7%.

Средняя стоимость жилья этого типа здесь составляет около 53 300 долларов, это один из самых высоких показателей среди областных центров Украины. Эксперты объясняют, что высокие цены в Черновцах обусловлены несколькими факторами:

географическим расположением: близость к границе с ЕС повышает инвестиционную привлекательность региона;

спросом среди переселенцев: Черновцы стали одним из ключевых центров для внутренней миграции во время войны;

ограниченным предложением новостроек: строительная активность в городе сохраняется на умеренном уровне, что удерживает цены на высокой планке.

Таким образом, Черновцы стабильно входят в перечень городов с самым дорогим жильем в Украине. Также согласно исследованию, больше всего подорожали квартиры в:

Одессе – на 14% (средняя цена $44 000);

Тернополе – на 13% ($40 000);

Ровно – на 11% ($52 000).

Похожий рост, кроме Черновцов, зафиксирован и в Днепре (+7%, $43 400) и Харькове (+7%, $22 000). В Киеве однокомнатные квартиры за полгода подорожали на 4% и сейчас стоят в среднем $65 000 – это самое дорогое жилье в Украине. Несколько дешевле квартиры во Львове ($63 000) и Ужгороде ($60 000). В то же время во Львове цены даже снизились на 3%, а в Ужгороде остались без изменений. В противовес Черновцам и другим дорогим городам, в некоторых регионах Украины квартиры можно приобрести за сравнительно небольшую сумму.

Николаев – $20 000 (снижение на 2%);

Сумы – $22 000 (рост на 2%);

Харьков – $22 000 (+7%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на востоке Украины на прифронтовых территориях формируются искусственно завышенные цены на аренду жилья. Спрос военных и других категорий населения поддерживает активный теневой рынок. В частности, стоимость может достигать киевских показателей, несмотря на плохие условия.

