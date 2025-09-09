УкраїнськаУКР
В одном из городов Украины цены на однокомнатные квартиры бьют рекорды: сколько стоят и каковы причины

Дарина Герцева
Рынки и компании
2 минуты
111
Черновцы среди самых дорогих городов Украины по недвижимости

Черновцы вошли в перечень самых дорогих городов Украины – средняя цена однокомнатной квартиры здесь достигает $53 300. Высокую стоимость обусловливают близость к границе с ЕС, повышенный спрос среди переселенцев и ограниченное предложение жилья. Для сравнения, в самых дешевых городах, таких как Николаев или Сумы, аналогичное жилье стоит от $20 000 до $22 000.

Об этом стало известно из статистики одного из крупных профильных порталов. В течение последних шести месяцев в большинстве городов страны стоимость однокомнатных квартир выросла.

Сколько стоит квартира в Черновцах

Однако темпы роста и уровень цен существенно различаются в зависимости от региона. Одним из городов, где цены остаются одними из самых высоких, являются Черновцы. За последние полгода цены на однокомнатные квартиры здесь поднялись на 7%.

Почему стоимость жилья внезапно выросла

Средняя стоимость жилья этого типа здесь составляет около 53 300 долларов, это один из самых высоких показателей среди областных центров Украины. Эксперты объясняют, что высокие цены в Черновцах обусловлены несколькими факторами:

  • географическим расположением: близость к границе с ЕС повышает инвестиционную привлекательность региона;
  • спросом среди переселенцев: Черновцы стали одним из ключевых центров для внутренней миграции во время войны;
  • ограниченным предложением новостроек: строительная активность в городе сохраняется на умеренном уровне, что удерживает цены на высокой планке.

Таким образом, Черновцы стабильно входят в перечень городов с самым дорогим жильем в Украине. Также согласно исследованию, больше всего подорожали квартиры в:

  • Одессе – на 14% (средняя цена $44 000);
  • Тернополе – на 13% ($40 000);
  • Ровно – на 11% ($52 000).

Похожий рост, кроме Черновцов, зафиксирован и в Днепре (+7%, $43 400) и Харькове (+7%, $22 000). В Киеве однокомнатные квартиры за полгода подорожали на 4% и сейчас стоят в среднем $65 000 – это самое дорогое жилье в Украине. Несколько дешевле квартиры во Львове ($63 000) и Ужгороде ($60 000). В то же время во Львове цены даже снизились на 3%, а в Ужгороде остались без изменений. В противовес Черновцам и другим дорогим городам, в некоторых регионах Украины квартиры можно приобрести за сравнительно небольшую сумму.

  • Николаев – $20 000 (снижение на 2%);
  • Сумы – $22 000 (рост на 2%);
  • Харьков – $22 000 (+7%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на востоке Украины на прифронтовых территориях формируются искусственно завышенные цены на аренду жилья. Спрос военных и других категорий населения поддерживает активный теневой рынок. В частности, стоимость может достигать киевских показателей, несмотря на плохие условия.

