В одном из городов Украины подскочили цены на аренду жилья: сколько теперь придется платить

Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в сентябре 2025 года выросли. Однокомнатные стоят около 16 700 грн, двухкомнатные – 18 700 грн, а трехкомнатные – 20 800 грн. Самые популярные предложения остаются в диапазонах 16-18 тыс., 15-20 тыс. и 20-25 тыс. грн соответственно.

Видео дня

Об этом свидетельствует статистка одного из крупных профильных порталов недвижимости. За последние шесть месяцев средняя цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 13%, двухкомнатных на 17%, а трехкомнатные квартиры подорожали сразу на 24%.

Такая тенденция свидетельствует о растущем спросе на жилье в Ивано-Франковске и постепенном подорожании аренды по всему городу. По состоянию на начало сентября 2025 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры выросла на 12,8% по сравнению с августом. Если в начале лета аренда "однушки" стоила около 14 700 грн, то в начале сентября средняя цена составляла 16 700 грн.

Наиболее распространенная цена аренды однокомнатных квартир находится в диапазоне 16 000 – 18 000 грн, и на этот сегмент приходится больше всего предложений – 67 квартир. Это свидетельствует о том, что именно этот ценовой диапазон сейчас является оптимальным для арендаторов и владельцев недвижимости.

Двухкомнатные квартиры

Средняя цена на двухкомнатные квартиры в Ивано-Франковске поднялась на 10,65% за месяц. В начале августа аренда "двушки" стоила около 16 900 грн, а в начале сентября средняя ставка достигла 18 700 грн. Самый популярный ценовой диапазон для двухкомнатных квартир – 15 000 - 20 000 грн, с 74 предложениями, это подтверждает, что большинство арендаторов ищет жилье среднего сегмента по умеренной цене.

Трехкомнатные квартиры

Цены на трехкомнатные квартиры также растут, хотя темпы подорожания меньше, чем в сегменте "однушек" и "двушек". По данным ЛУН Статистика, средняя аренда "трешки" выросла на 5,26% по сравнению с прошлым месяцем: с 19 000 грн в начале августа до 20 800 грн в начале сентября.

Наиболее распространенный диапазон аренды трехкомнатных квартир – 20 000 - 25 000 грн, на который приходится 22 предложения, это сегмент для семей или тех, кто нуждается в большем пространстве, и в то же время готов платить соответствующую сумму.

Рынок аренды квартир в Ивано-Франковске в сентябре 2025 года демонстрирует устойчивый рост цен во всех сегментах. Спрос на жилье среднего ценового сегмента сохраняется высоким, что определяет большинство предложений на рынке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине может появиться новый вид аренды жилья – с правом выкупа. Впрочем, касаться это будет не всей недвижимости. Ожидается, что норма будет распространяться на социальное жилье, однако для этого придется прожить в нем минимум 10 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!