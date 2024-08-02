В НКРЭКУ сменился начальник: главой стал известный чиновник из Минэнерго

Главой Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – регулятора энергорынка – назначен Юрий Власенко. До того, как занять эту должность, Власенко был первым замминистра энергетики Украины. Нардеп Ярослав Железняк считает, что в этот период чиновник мог быть замешан в схемах.

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О назначении официально сообщили в НКРЭКУ. "2 августа 2024 года члены НКРЭКУ во время закрытого заседания путем тайного голосования избрали председателем регулятора Юрия Власенко", – говорится в сообщении.

В регуляторе указывают, что Власенко работал в энергетической отрасли более 20 лет. В частности, он уже занимал разные должности в Комиссии по регулированию электроэнергетики и НКРЭКУ.

Власенко был первым заместителем министра энергетики Украины с мая 2021 года по июль-2024. Из правительства он был уволен по решению Кабинета министров от 30 июля.

За несколько дней до выборов, 30 июля, Власенко был назначен на должность члена нацкомиссии. С марта 2024 года главой НКРЭКУ работал Валерий Тарасюк.

При этом народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") обвиняет Власенко в участии в энергетическом схематозе 2022 года. По его словам, речь идет о случае, когда государство приняло решение передать государственным ТЭЦ уголь по заниженным ценам.

"И тут в перечень тех, кто получит этот более дешевый (за счет государства) уголь, каким-то образом попадает несколько частных ТЭЦ. То есть уголь они получили дешевле, а вот электроэнергию отдавали потребителям по рыночным ценам. Государство в убытках – эти избранные частные ТЭЦ в профите... Документ от Минэнерго, в который вдруг вписали эти некоторые (далеко не все) частные ТЭЦ, был подписан первым заместителем министра и уже назначенным главой НКРЭКУ господином Власенко... Сейчас с моим коллегой по Раде собираем все документы и передадим их в заботливые руки НАБУ", – отметил Железняк.

Юрий Власенко: короткая биография

Власенко родился в 1981 году в Киевской области. По первому образованию – экономист, окончил Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова в 2003 году. В 2009 году получил квалификацию магистра государственной службы в Национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана.

Тем не менее, работать Власенко начал раньше. На сайте НКРЭКУ обозначены такие его должности:

с 2000 по 2003 год – экономист в сельскохозяйственном ООО "Дорогинское";

с 2003 по 2004-й – специалист ІІ категории в Главном финансовом управлении Киевской ОГА;

с 2004 по 2014 – специалист I категории, ведущий специалист и главный специалист в НКРЭКУ;

с 2014 по 2021 – заместитель начальника отдела, начальник отдела, начальник управления, директор департамента НКРЭКУ;

с 2021 по 2024 – первый заместитель министра энергетики Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в в НКРЭКУ объясняли, почему украинцам снова будут "отрезать" коммуналку за долги. Отмену моратория на такие меры в регуляторе назвали вынужденной мерой.

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