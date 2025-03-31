В метро Москвы масштабный сбой: к пассажирам "обратилась" "Укрзалізниця"

После масштабной кибератаки на онлайн-инфраструктуру "Укрзалізниці" сбой произошел в приложении московского метро. Не работает пополнение карты для проезда, к самому сервису тоже не зайти, а на сайте Мосметро появилось объявление о неработающей украинской железной дороге.

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По данным онлайн-трекеров, проблемы начались около шести часов, но с тех пор их количество превысило 500. Пассажиры не могут пополнить карту "Тройка", которая используется для проезда в общественном транспорте Москвы, посмотреть схему и оплатить проезд.

РосСМИ сообщают, что платежи через автоматы и валидаторы в автобусах тоже не проходят. Однако в пресс-службе Мосметро утверждают, что сейчас оплата через автоматы работает штатно.

Вопреки личному опыту пользователей "Тройки", которые не могут воспользоваться онлайн-сервисом, в Департаменте транспорта Москвы утверждают, что проблемы являются временными. Их связывают с техническими работами в личном кабинете приложения. Заявляется, что карту "Тройка" можно пополнить в кассах и терминалах на станциях метро", а оплатить проезд можно также банковской картой и билетом "Единый".

То, что при попытке зайти на сайт "Метро Москвы" появляется сообщение "Укрзалізниці" о сбоях в роботе национального оператора железнодорожных перевозок, может говорить о причастности украинских хакеров к сбоям в Москве.

Напомним, что 23 марта онлайн-системы "Укрзалізниці" подверглись масштабной таргетированной кибератаке. Это сделало невозможным покупку билетов на поезда через сайт или приложение, но не повлияло на работу и графики поездов. Продажа билетов онлайн была возобновлена 27 марта, постепенно подключаются и остальные виртуальные сервисы – уже работает оформление льготных билетов для студентов, оформление для лиц с инвалидностью и возвращена онлайн-таблица вокзалов. Продолжается работа над восстановлением верификации через Дія.Підпис, автовыкупом билетов и программой лояльности "Железные друзья".

Как уже сообщал OBOZ.UA, это уже второй крупный киберудар, который пришелся по России за последние дни. Накануне с неполадками в работе системы "Платон" столкнулись водители грузовиков. В компании объясняют это "кибератакой на провайдера связи", совершаемой "второй день подряд".

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